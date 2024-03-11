奧斯卡｜賴恩哥斯寧演出炒熱氣氛 連累愛瑪史東爆裙 (13:01)

第96屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行；愛瑪史東（Emma Stone）憑《可憐的東西》再度封后，不過上台時用手遮掩背部，笑言必定是賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）獻唱《Barbie芭比》候選歌曲《I'm Just Ken》時，整爆了裙子。說爆裙關賴恩事可能太誇張，但該演出確實炒熱全場氣氛。

響起《I'm Just Ken》音樂時，賴恩哥斯寧先是坐在觀衆席，坐在背後的女歌手Billie Eilish及《Barbie芭比》女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）已忍不住笑，其後賴恩上台作狀毆打作曲人兼彈結他的Mark Ronson，後者現任太太姬絲甘瑪（Grace Gummer）既是《黑客軍團》女星，亦是梅麗史翠普（Meryl Streep）女兒，Mark Ronson難怪也演技突飛猛進。另外，有份演出《Barbie芭比》的劉思慕等亦上台為賴恩伴舞，加上著名結他手Slash伴奏，令整個演出更加熱鬧。賴恩後段索性落台遞咪給瑪歌羅比、導演姬達嘉域（Greta Gerwig）及亞美利卡法拉娜（America Ferrera）等一同獻聲；曾與他合演《星聲夢裡人》的愛瑪史東也唱了兩句，賴恩其後才返回舞台，結束整個演出。

賴恩哥斯寧在最佳主題曲雖然敗給同樣獻唱《Barbie芭比》歌曲的女歌手Billie Eilish，但自從專注演戲後他已鮮有上台載歌載舞。現年43歲的賴恩13歲起加入迪士尼頻道節目《米奇老鼠俱樂部》，同期拍檔包括Britney Spears、Christina Aguilera及Justin Timberlake，均在樂壇發光發亮。

（即時娛樂）