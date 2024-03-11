我談的那場戀愛｜懷春熟女遇年輕騙子 吳君如讚MC靚仔有魅力 (12:57)

由吳君如和MC主演的《我談的那場戀愛》，預告及海報率先曝光。（大會提供）

香港國際影視展2024今天（11日）揭幕，天下一電影披露未來推出電影片單，包括何妙祺編劇及執導，吳君如和MC張天賦主演的《我談的那場戀愛》；唐唯瀚編劇及執導，古天樂和彭于晏主演的《守闕者》；黃修平監製、編劇及執導，游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演的《看我今天怎麼說》；梁國輝執導，賀鑫及鐘湦靈秀編劇，林敏驄、柯煒林和陳穎欣主演，羅浩銘首度兼任原創故事、策劃、動作指導及演出的《觸電》；以及鄭保瑞監製，李子俊和周汶儒執導，古天樂、周秀娜和劉冠廷主演的《尾隨》等，上述五套電影均有專為今次影視展發布而剪輯的先導預告及概念海報。

吳君如和MC張天賦主演的《我談的那場戀愛》，是第6屆首部劇情電影計劃的專業組得獎作品，並將於第48屆香港國際電影節舉行世界首映，它以網戀詐騙為題材，講述年輕騙子李偉祖（MC張天賦飾），偽裝成中年喪妻的法籍石油工程師，透過交友軟件向城中知名婦科醫生余笑琴（吳君如飾演）出手的故事。

預告片中，重拾戀愛滋味的懷春熟女吳君如，不斷嘴角上揚甜笑，每一個動作更是如少女般雀躍，非常惹笑，率先公開的概念海報營造另一種氛圍，吳君如和MC在海報中，一同坐在無人夜深日本電車車廂內，女方閉目倚靠男方肩膊，畫面唯美浪漫。吳君如透露是她親自向監製推薦MC演出：「之前去紅館睇佢演唱會，真係聽到我如癡如醉，佢係有種攝人舞台魅力，加上又靚仔，演網編集團去冧女仔實好有說服力，唔好話我話，男女老幼都『沉晒船』呀！」

（即時娛樂）