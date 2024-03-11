贖夢｜張家輝劉俊謙難逃夢魘 「瘋婦」陳法拉歇斯底里護夫 (13:31)

由影帝張家輝執導最新作品《贖夢》，今天（11日）藉香港國際影視展2024開幕，發放首支預告片和海報。電影將帶領觀眾走入夢境世界，潛入角色心底陰暗回憶，揭開人性故事。電影由張家輝、劉俊謙、陳法拉主演，袁富華、朱晨麗、李凱賢及袁綺雯亦有份演出，許恩怡特別演出，預告片中揭示角色之間命運交織，共同面對夢魘困擾，充滿神秘懸疑感。

張家輝在戲中被噩夢纏身，預告片中他無助地向飾演醫生的阿謙表示：「瞓唔到覺...我都醒唔番。」對白刺中不少都市人心聲，而家輝的說話，令阿謙夢見自己的不堪往事，箇中回憶似潛藏不可告人秘密，究竟渴望拯救家輝和自救的阿謙，能否從夢中得到救贖？

陳法拉在戲中突破過往斯文角色，以瘋婦形象出現，為保護家輝飾演的丈夫，表現歇斯底里，非常破格；家輝今次翻唱王傑經典歌《無悔今生》，歌詞揭示戲中他跟法拉的淒美婚姻經歷。預告片片尾驚現尖叫聲，以及閃現連場不安畫面，如烏蠅在家輝臉上遊走、血紅大嘴的許恩怡半空盪鞦韆等。電影帶出一種歐美片風格，透過強烈的色彩，為戲中的角色營造凄美和心寒感。

至於首度曝光的電影海報，展現家輝在病榻上發出的噩夢，而法拉則隱藏在家輝跟阿謙之間，暗示3個角色命運相互交纏牽引。電影一大焦點是家輝和阿謙，2人首次合作，片中有多場對手戲，就如在最新劇照中，家輝身穿病人服裝，雙手被緊鎖，與阿謙飾演醫生對望，表情充滿神秘感，關係緊張。

（即時娛樂）