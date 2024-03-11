鄭中基台北小巨蛋開騷 淚灑舞台 感謝粉絲不離不棄 (14:28)

鄭中基近日在台北小巨蛋舉行兩場「Fragments of Wonder鄭中基世界巡迴演唱會2024台北站」，並於當地度過52歲生日。昨晚（10日）鄭中基完成第2場演出，他回想過去在台開騷經驗，一時感觸淚灑舞台，場面感人。

鄭中基難忘以前在台北大安森林公園開騷情景，他還記得當時自己穿「火雞裝」，之後他也去過台北國際會議中心開騷，他邊說邊感觸落淚：「我看到很多媽咪抱著自己小孩來看，感謝陪我一起長大，我讓你們開心、驚喜過，也讓你們失望過，你們還是那麼支持我，非常感謝。」

鄭中基還說：「不知道還有沒有機會再唱，所以每次我都當最後一場在唱。」他也邀請12歲愛女鄭梓喬（Emma）上台擔任嘉賓，和他合唱《暖男爸爸》主題曲《My only one》，Emma甫上台就紙巾給爸爸拭淚，年紀輕輕卻展現大將之風，父女合唱畫面動人。

鄭中基在台北演唱會中，也不介意重提過去「醉機事件」，他說：「你們一定記得我飛機的事情，整個事業都停了，沒辦法拍電影、開演唱會，後來遇到導演找我拍戲，我的音樂事業又起來了...要珍惜身邊的人，他們才會乘載你的負能量。」

昨晚點歌環節，鄭中基演唱《左右為難》和《製造浪漫》，鄭中基笑說全場歌迷都是他的「張學友」、「陳慧琳」，就算兩位合唱拍檔不在身邊，歌迷還是和他完成大合唱。

對於張學友因為確診新冠，需在港家中隔離，3場上海演唱會也要取消，曾和學友合唱《左右為難》的鄭中基說：「我會發信息關心，現在先不打擾他，我了解他現在的心情，先讓他休息。」

（即時娛樂）