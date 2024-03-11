劉詩昆85歲生日 師生好友辦演奏會賀壽 孫穎推新書雙喜齊賀 (15:25)

孫穎為新書《別用你的人生來將就》舉行分享會，一家到場支持。（大會提供）

著名鋼琴家劉詩昆日前度過85歲生日，一班師生好友齊集他和太太孫穎開辦的音樂學院，舉行別出心裁「彈彈琴‧談談情」演奏會，邀請學生與音樂家段俊與段劍新父子、韓蕊岭等，在場演奏音樂與獻唱，為劉詩昆祝壽，場面溫馨。

演奏會由孫穎一手包辦，他們的小寶貝蓓蓓（貝貝）與天天（添添）也有出席，劉老師見徒弟學有所成，加上2位心肝寶貝也在場為他慶祝，開心不已。演奏會後，貝貝推出生日蛋糕，劉老師即走到鋼琴前彈奏激昂版生日歌，大家一起高唱，將全晚氣氛推至高峰。

孫穎笑稱劉老師正式成為「85後」，一家四口合照，樂也融融！劉詩昆生日願望也離不開祝願一對子女，他說：「希望我的兒子和女兒都很好的成長，這是我最大的心願，看到他們一天一天的長大，真是很開心。我也希望我更多的朋友能夠跟我一起勇往向前。」

喜事連連，孫穎昨日傍晚為新書《別用你的人生來將就》舉行分享會，一家到場支持。孫穎相隔10年再出書，是想為微信朋友圈上的分享與發文作記錄，亦希望藉自身經歷，帶給大家溫暖，勇敢向前走。

貝貝在會上母女檔合奏《如果開心你就拍拍手》和《Baby Shark 》的歌曲，全場哄動，現場嘉賓大讚貝貝聰明可愛，毫不怯場。當媽媽為讀者簽名時，貝貝還拿起專屬印章，為新書蓋印，孫穎笑言女兒心情很好。

（即時娛樂）