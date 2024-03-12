Alton首支個人單曲鼓勵信自己 拍MV陷入瘋人院玩鬥力 (13:03)

MV用了瘋人院概念包裝，Alton陷入瘋人院之中，被大量精神失常瘋人包圍，但他依然清醒。（大會提供）

MIRROR成員王智德（Alton）早前推出首支個人單曲《非物質文化遺產》，從中鼓勵大家相信自己，不要害怕跟世界步伐不一，為了要透過MV傳遞信息，Alton走進瘋人院世界，但他表示在拍攝某些鏡頭時好玩過做Gym！

《非物質文化遺產》作為Alton首支個人作品，選擇了他最在行的說唱模式去講故事，他說：「早前演唱會有Solo部分，行到台前表演畀大家睇，我就喺度諗，觀眾想聽我唱啲咩呢？所以歌曲一開始就問『你期待啲咩？想聽啲咩，記得畀掌聲。』同觀眾溝通，問完大家，就繼續講下故仔：我同聽眾都會有自己嘅故事，但最後搵出口嘅方法都係一樣，就係你有幾信自己，同埋喺自己工作同生活入面，乜嘢力量可以令自己企番起身，寫完呢篇詞之後就覺得，嗰個向上爬嗰道力，咪就係非物質文化遺產！」

究竟要如何在MV中呈現Alton說的那道力？他跟導演溝通，便發現最洗腦的一句Hook，就是「個世界大快，快到出界」這句歌詞，他延伸說明歌詞深義：「每個人一定同社會環境有唔同步嘅時候，例如當個個都去買同一樣嘅嘢，個個都去做同一樣嘢，個個都覺得一樣嘢好嘅時候，自己未必同大眾有同一樣嘅想法，咁自己應該追上人哋嘅步伐，還是享受自己嘅步伐呢？呢首歌係留低問號畀大家。」

為了具體化展示這份深義，MV用了瘋人院概念包裝，Alton陷入瘋人院之中，被大量精神失常瘋人包圍，但他依然清醒，未有被迫到變瘋！Alton表示：「大家都有自己嘅世界，當你同人哋唔同嘅時候，人哋可能會覺得你傻傻哋，但當你知道自己揸住啲乜嘢宗旨，堅持緊自己想法時，你就會好清楚知道嗰樣嘢未必係傻。」

在眾多場群戲之中，Alton最喜歡與眾Dancers及演員鬥力畫面，現場所見，Alton每一Take都出盡全力，猶如全力做Gym，他笑言：「我覺得係好玩過做Gym，因為好多人一齊參與，睇到個畫面，就覺得幾靚。」

推出了《非物質文化遺產》後，不少蛋白粉（粉絲暱稱）期待Alton推出第2首作品，他說：「我喺演唱會彩蛋演出，用咗9000幾人力量去勒索公司，唔知會唔會成功，但未來嘅嘢好難講，但做咗第一首歌，我嘅歌詞又都係叫人有希望嘛，自己都會有希望嘅，希望之後會有多啲唔同類型作品畀大家睇到。」

（即時娛樂）