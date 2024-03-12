婚後事｜王敏奕化身「最萌小三」 車廂激吻羅子溢 (14:16)

Mira在善仁的保護下逃過媒體追訪，同車期間Mira因再被觸動，而向善仁送吻，2人終發生關係。（大會提供）

無綫劇《婚後事》昨晚（11日）一集是第三部曲《錯愛》的第一章，全集有3個視點，順序為善仁（羅子溢飾）的「錯愛都是明知故犯」、天暉（羅天宇飾）的「錯愛都是後知後覺」，然後再回到善仁的「我愛你 不等同 你愛我，就是錯愛」，前兩個視點解釋了兩種錯愛：「不應該的愛」及「錯過了的愛情」，最後一個是善仁明知是錯愛，仍決定與Mira（王敏奕飾）開始後，因明白到自己不能以同等忘我及投入的程度回應Mira的愛、感到唏噓和心痛。

第11集劇情講述善仁因洽談《婚後事》版權事宜，與Mira再度相遇，Mira在善仁的保護下逃過媒體追訪；同車期間Mira因再被觸動，而向善仁送吻，2人終發生關係。決心忘掉前妻明芯（陳自瑤飾）的善仁，提出與Mira發展並同居，令早已迷戀善仁的Mira喜上眉梢。

Mira的體貼、可愛及無條件付出，令善仁原本愛得甜蜜，可惜因女兒潘悅（鄭淽月飾）及父親潘良（煒烈飾）的介入及影響而起暗湧，背負太多的善仁，發現自己根本無能力回報Mira的愛；另邊廂，天暉得悉Mira與善仁拍拖後感到刺痛，但為幫輕Mira，仍甘願隨傳隨到，最終天暉難忍Mira「呼之則來、揮之則去」態度而打翻醋罈，並驚覺自己早已愛上Mira。

昨晚一集是王敏奕曬冷之夜，無論是一夜激情後的綿綿情話、或是「後樓梯撐枱腳」場口，敏奕均將其可愛特質表露無遺，因而由「最美小三」升呢「最Gfable可愛小三」，網民讚她魅力沒法擋：「咁Gfable，係男人都沉」、「又樣靚，又有身材，又有美腿，又要唔嫌你窮，點算？」]

（即時娛樂）