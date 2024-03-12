陳煒透視打扮騷弗爆身材 減15磅拍廣告 少女造型勁回春 (17:23)

陳煒今天（12日）到灣仔出席醫美品牌開幕典禮暨代言人簽約儀式，姚子羚、陳曉華、陳爽、鄭則士、鮑起靜、譚俊彥、黃子恆等到場支持，煒哥以一身透視中空裙騷弗爆身材，她表示這間公司自己沒有份，雖然老公陳國強有份和朋友合資，不過代言價比正常價錢高，她說：「唔係因為老公先收高啲，都係公司傾，我畀唔到折扣佢，唯有私下做多工作，為老公要做多啲宣傳，更加要悉心保養狀態，唔止一般拍完廣告同硬照就完成工作，為老公都要嘅，佢掙到錢都畀我使。」

煒哥表示性感打扮是設計師好友何國鉦，特地為她於泰國選購空運來港，她亦減磅以最佳狀態示人，她說：「講真，結咗婚年幾真係好懶，疏於保養，品牌2個月前返新機，我就用呢段時間改造自己，足足減咗15磅，畀大家新鮮感，廣告造型好少女，有回春感覺。」活動結束後，陳煒獲老公接收工，2人大曬恩愛。

陳曉華及姚子羚表示老闆娘煒哥贊助她們變靚變弗，陳曉華說：「見到煒哥咁靚咁弗，我都想變到佢呢個身型，對我嚟講喼弗好難，我好鍾意食嘢又易水腫，自出世至今都未試過冇乜贅肉，希望可以瘦到煒哥咁零贅肉。」姚子羚大讚煒哥性感又高貴，她說：「都去到一定年紀，確實需要保養，如果可以保養到煒哥一樣，確實真係正。」

（即時娛樂）