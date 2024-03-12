泰國男神Win出席首映 數百粉絲擠滿商場 至愛坪洲 買豬肉乾當手信 (17:49)

泰國男神Win（Metawin Opas-iamkajorn）和菲律賓女星Janella Salvador主演的電影《Under Parallel Skies》，昨晚（11日）在觀塘舉行世界首映，2人聯同導演Sigrid Bernardo及監製范鴻現身，Win的數百粉絲現身支持，迫爆商場，場面熱鬧。

Win表示很開心和榮幸來港出席首映禮。問到他對票房可有信心？Win說：「非常期待電影上映，因為大家很用心去拍，希望大家看得開心，不過大家可能會看到喊。」Janella對票房沒想太多，希望大家喜歡該片。問到票房好會否派福利？他們笑言可以考慮。

該片去年6月在香港拍攝，分別在坪洲、九龍城和大澳等地取景，劇情講述Win單身來港尋找母親下落，遇上在酒店工作的Janella，從而發生異地戀，問他們會否接受異地戀？2人也拒絕異地戀，但就接受與外國人拍拖。

說到在港拍戲，Win表示很喜歡坪洲，覺得地方平靜舒服，Janella則喜歡大澳，覺得渡船很有趣，他們想重遊拍攝地方，可惜行程緊密。問到他們有否買手信？Win會買豬肉乾，Janella指笑言帶愛心回去。

提到Win在日前舉行的亞洲電影大獎頒獎禮，當晚跟梁朝偉集郵，他表示第一次參加亞洲電影大獎，開心又榮幸，同時很開心見到梁朝偉，並跟他合照。問到有否跟梁朝偉交談？他說：「傾咗少少，他有恭喜我。（跟對方合作？）有機會，當然非常願意。」

（即時娛樂）