任達華笑魏浚笙好嘈好煩 鄧麗欣被激到想加戲打Jeffrey (21:06)

凌文龍在戲中跟羅浩銘（左圖）有很多身體接觸。（鍾一虹攝）

華哥和Stephy笑稱Jeffrey戲裏戲外都很頑皮，日日開工都想打他。（鍾一虹攝）

「銀都機構影視項目巡禮2024」今天（12日）於灣仔會展舉行，公布本年度影視大計，包括3部電影《紅豆》、《獄兒日記》、《把幸福拉近一點》，3部電視劇《生生不息 那年香港雪在燒》、《澳門往事》及《灣區青年》。

《紅豆》演員任達華、鄧麗欣（Stephy）、魏浚笙（Jeffrey）、龔慈恩、朱鑑然、馮素波、盧慧敏現身宣傳。華哥和Stephy笑稱Jeffrey戲裏戲外都很頑皮，日日開工都想打他，Jeffrey趁機整蠱Stephy：「佢有親切感，但年紀距離差少少。」激得Stephy衝口而出：「呢樣你唔使講。」

Stephy表示跟Jeffrey第2次合作演姊弟，已有默契，但劇中爸爸華哥只寵愛Jeffrey，令她憎恨弟弟，拍得份外入戲，她笑說：「每日化妝開工，Jeffrey不停叫我家姐，激到我緊握拳頭，好想加戲打佢。」

華哥認同Jeffrey是活潑年輕人，他笑說：「我想靜靜畫畫、聽歌，但佢好嘈好煩。（煩過女人？）又唔係，Jeffrey靚仔、好戲又聰明，具備做藝人條件，大有可為，因為娛樂圈好需要年輕人。」

華哥勸Jeffrey不准說前輩年紀大，Jeffrey變得乖巧說：「係嘅，你哋個個18歲！華哥好好人，喺佢身上學咗好多嘢。」華哥形容拍攝該片煮紅豆沙，煮得辛苦食落很甜：「 大家片酬好低，個個開工貼錢，日日萬歲請食嘢。」

凌文龍在電影《把幸福拉近一點》中，飾演患有「甘迺迪氏症」角色，現場的預告片，亦播出他與林明禎亦有不少對戲，凌文龍說：「初初接戲，以為跟明禎有很多身體接觸，結果發現最多身體接觸是羅浩銘，他有多重身分，負責護送我出入，他很大隻，單手可以抱起我。」不過他也沒有失望，笑言戲中也享受到林明禎提供的特別服務：「她扮演按摩師，拍攝時真的有幫我按腳，好舒服。」

談善言年底拍攝葉正恆執導電影《獄兒日記》，扮演在獄中生小孩的女囚犯，她自嘲年過30歲後，近期密密接媽媽角色，她剛拍完電影《虎毒不》，因角色而吸收育兒知識，可以再延續應用在新戲演出上。

（即時娛樂）