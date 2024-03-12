遺憾2R早退出未舉行演唱會 黃婉君再戰樂壇向慈善出發 (23:39)

黃婉君（Rosanne）與妹妹黃婉佩（Race）以女子組合2R於2002年出道，橫掃樂壇頒獎禮新人獎，2R在圈中活躍的日子才幾年便淡出幕前。Rosanne於2009結婚，專心當賢妻良母，跟牙醫老公白恩庭（Derek）育有兩子，大仔白迅（Dylan）已12歲就讀中學，細仔白晨（Daniel）10歲。隨着兒子長大，家人亦支持她做喜歡做的事。闊別樂壇18年，Rosanne率先復出重拾咪高峰，推出跳唱新歌《帥起來》。

Rosanne接受《明報》專訪，說2R最遺憾是從未有機會舉行演唱會，預告有意跟妹妹Race重組女團，會向成立慈善機構幫助兒童的目標出發。Rosanne婚後也是家庭與事業兩兼顧，照顧家庭外，亦要幫老公打理3間牙科診所，甚至連診所的設計也是由她負責。她對唱歌的一團火未熄滅，遇到機會再走進錄音室，家人也很雀躍。她說：「《帥起來》原本是一首中慢版歌，老公和兒子聽後覺得不夠feel和不夠勁，上到台唱沒有特別，才改成快歌，我為了跳唱日日練習」。44歲的Rosanne應付跳唱可有壓力？她笑說：「無論幾多歲做，都會畀人話，一定有評語，所以我覺得冇所謂，最緊要自己開心，做到想做的事，首歌亦想帶出即使已為人父母，也未必要放棄自己想做的事。」

多年沒有進入錄音室，Rosanne說：「我做了媽媽咁耐，真的沒有時間想過繼續自己的歌唱事業，行入錄音室時，即感覺到我又有自由了，可以做自己想做的事。」回歸樂壇的契機是Rosanne經營購物網站代理的韓國防脫髮洗頭水，代理商要求她擔任代言人，她就索性自己唱廣告主題曲。Rosanne首次唱Solo但她背後有強大的精神支持，就是丈夫與兩個小朋友。

Rosanne回想2R在樂壇實際只活躍了7年，雖然當年她們的人氣好勁，但未有機會舉行演唱會便退出了，感覺有點遺憾。她說：「很多人想2R合體，等Race的小朋友大多兩年，我們都想再推出新歌，以前的歌比較少女，再出新歌我們可以表現得成熟點，希望重拾人氣，能成立慈善機構，幫助有需要的小朋友。」

（即時娛樂）