被爆跟Nathan拍拖 Day更新社交網稱專注演唱會：期待吧 (13:06)

女團COLLAR許軼（Day）被爆跟是非多多的《全民造星V》退賽者魏念恩（Nathan）撻着，Day﹑Nathan及COLLAR經理人戴穎均未就事件回應。

COLLAR今個月在九展開騷，7位成員加緊綵排，Day今日（13日）凌晨在Ig限時動態貼片，並若有所指留言：「緊迫排練中，會繼續專注演唱會，期待吧﹗」

不少網民及COLLAR粉絲湧到Day的Ig留言，很多人都留言反對Day和Nathan拍拖，群情洶湧，有網民直言Unfollow許軼，又怕她一個連累COLLAR，有網民寫道：「你哋可唔可以宣佈分手，好唔開心」﹑「連登網民已找到相片，Day及偽狗各自開live時，背景屋企擺設及牆身顏色一樣，推測已同居大半年。」﹑「唔好為咗愛情 ，同Nathan一齊，而送大好前程」﹑「Day,我超級鍾意你，但你可唔可以吾（唔好）好同個衰人一齊，你應該得到更好既（嘅），佢會直接影響你得來不易既（嘅）事業」﹑「即時Unfollow，好失望」﹑「同N先生一齊 真心不了 不了day 不了collar 希望你早日回頭是岸」﹑「提款Day」﹑「最新story冇否認，算係間接承認？失望...戀愛衝昏腦袋...」﹑「你仲唔盡快澄清，就人地覺得你默認架啦。」﹑「真的嗎，係既（嘅）恭喜妳啊 」﹑「支持許軼。」

（即時娛樂）