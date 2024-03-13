MIRROR海外巡唱首站結束 姜濤讚隊友狀態佳 有觀眾嫌唔夠喉 (13:54)

Stanley在英國也有不少「波波」支持。（Ig截圖）

姜濤在開騷前仍不忘打卡。（Ig圖片）

有現場觀眾分享看後感，直指英國場次的歌曲起碼Cut了一半。（Threads 截圖）

MIRROR海外巡唱正式展開，昨晚（12日）12子在英國倫敦The O2Arena順利完成演出，全場爆滿，MIRROR的官方Ig貼出由隊長楊樂文（Lokman）率團隊嗌口號：「Feel the passion，倫敦Good show﹗」氣氛熱鬧﹗

各成員亦在Ig分享感受，姜濤讚大家狀態不錯，他還趁昨晚仍有5分鐘開場，快速在後台拍照，並跟隊友Frankie（陳瑞輝）合照，姜濤稱2人是「姜皮」，Frankie也留言：「最夾嘅襯法俾你捕捉到。」

邱士縉（Stanley）繼續「大表波」上身曬肌演出，現場有不少「英國波波」（粉絲暱稱）捧場，令Stanley驚喜：「Omg，原來咁多波波，thanks guys﹗」

呂爵安（Edan）亦感謝倫敦鏡粉支持：:Thank you London!!Thank you O2!!U guys are amazing!Hope to see you soon!!"

不過亦有現場觀眾分享看後感：「香港35首歌，英國起碼Cut一半，好似好趕收工咁，可能我抱太大期望吧，冇咩surprises，真係差好遠，隔籬完全冇人唱正副啲歌...得我一個，but起碼有人聽到我大叫老闆，rate 5/10分，唔好意思。」

有網民也認同：「同意...無記錯的話，隊長自己一首﹑同人合唱2首；AK自己一首﹑同人合唱2首；Stanley﹑Jer﹑Tiger﹑Alton﹑Edan﹑Jeremy自己一首﹑同人合唱1首，Ian﹑AL﹑Keung﹑Frankie自己一首，Cut咗好多...好唔夠喉囉」。

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（即時娛樂）