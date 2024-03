MIRROR海外巡唱首站結束 姜濤讚隊友狀態佳 有觀眾嫌唔夠喉 (13:54)

MIRROR海外巡唱正式展開,昨晚(12日)12子在英國倫敦The O2Arena順利完成演出,全場爆滿,MIRROR的官方Ig貼出由隊長楊樂文(Lokman)率團隊嗌口號:「Feel the passion,倫敦Good show﹗」氣氛熱鬧﹗

各成員亦在Ig分享感受,姜濤讚大家狀態不錯,他還趁昨晚仍有5分鐘開場,快速在後台拍照,並跟隊友Frankie(陳瑞輝)合照,姜濤稱2人是「姜皮」,Frankie也留言:「最夾嘅襯法俾你捕捉到。」

邱士縉(Stanley)繼續「大表波」上身曬肌演出,現場有不少「英國波波」(粉絲暱稱)捧場,令Stanley驚喜:「Omg,原來咁多波波,thanks guys﹗」

呂爵安(Edan)亦感謝倫敦鏡粉支持::Thank you London!!Thank you O2!!U guys are amazing!Hope to see you soon!!"

不過亦有現場觀眾分享看後感:「香港35首歌,英國起碼Cut一半,好似好趕收工咁,可能我抱太大期望吧,冇咩surprises,真係差好遠,隔籬完全冇人唱正副啲歌...得我一個,but起碼有人聽到我大叫老闆,rate 5/10分,唔好意思。」

有網民也認同:「同意...無記錯的話,隊長自己一首﹑同人合唱2首;AK自己一首﹑同人合唱2首;Stanley﹑Jer﹑Tiger﹑Alton﹑Edan﹑Jeremy自己一首﹑同人合唱1首,Ian﹑AL﹑Keung﹑Frankie自己一首,Cut咗好多...好唔夠喉囉」。

