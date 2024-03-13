婚後事｜陳自瑤曬完美線條 輕鬆駕馭貼身舞衣及性感內衣 (14:28)

陳自瑤在昨晚一集的《婚後事》，跟黎諾懿飾演的Davey發生關係，Yoyo還讚白滑美腿。（大會提供）

無綫劇《婚後事》昨晚（12日）播出第12集，上半部敘述視點是明芯Emma（陳自瑤飾），標題是「破例就是不必負責」；下半部敘述視點是誠鈞Davey（黎諾懿飾），標題是「情之所鍾才是破例」。

走出離婚陰霾的明芯，除落力幫女兒悅悅（鄭淽月飾）及前夫善仁（羅子溢飾）修補關係外，亦逐步懂得享受單身快樂。與此同時，Emma媽咪Nancy（黎燕珊飾）為怕Emma孤獨終老，一再施壓Emma相親；碰巧已單身半年的Davey亦向Emma展開追求，令Emma不勝其煩。

Emma到夜店消遣時再遭Davey苦苦相纏，Emma雖明言：「我想放縱，不過唔係同你。」但最終仍敵不過Davey的甜言及強吻攻勢，2人發生關係。Davey看似抱得女神歸，但Emma沒打算發展長遠關係，加上Davey看得出Emma依然著緊善仁，打算決絕離場，但最終因為一個意外及悅悅的轉變，Davey成功打動Emma成為情侶。

昨晚焦點是Yoyo與諾懿的親熱場口，Yoyo曬美好身段，無論是貼身拉丁舞衣、喱士吊帶睡衣、或是高貴純白內衣，Yoyo都輕易駕馭，而她的修長美腿也獲網民讚賞，封她有「完美線條」。

有網民好奇2人的親熱場口是否有替身，Yoyo表示全部親身上陣，並笑言拍攝時唯一要擔心的是出來的效果是否夠唯美、以及自己身形是否合格：「我好擔心拍出嚟嘅效果會唔見得人，但監製都有係咁安慰我ok嘅。」

昨晚其中兩個場口，Davey獲網民派「好人卡」，其中一場是面對悅悅追問：「係咪媽咪變咗爛茶渣，你都仲鍾意佢？」Davey聞言回應：「如果你真係鍾意嘅話，係經得起時間考驗。」

及在最後一幕數完Emma一大堆缺點後，Davey情深說：「十歲嗰年我阿爸走咗，由嗰日開始，我再冇試過心痛、傷神，但你係例外嘅。喺馬路攬住你嗰一刻，我真係好驚冇咗你，呢種感覺係得你先畀到我，我對上一次感受生命嘅熱度，就係阿爸臨走時，我攬住佢嗰一刻。」說時雙眼滿是憐惜及愛意，完全感受到Davey對Emma強烈的愛。

（即時娛樂）