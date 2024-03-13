再見‧枕邊人｜林凱恩犧牲色相爛面演出 靠眼神做戲演技獲讚進步 (14:50)

無綫劇《再見‧枕邊人》近日劇情圍繞顧晴天（黃智雯飾）採訪的「單身『狗』愛情故事」專題，店主Alton（姚宏遠飾）為了尋找當年不辭而別的舊愛Christy（林凱恩飾）接手其最愛熱狗店，更以Christy最愛的酸椰菜作招牌。

昨晚（12日）晴天在長勝（羅天宇飾）和天狗（麥秋成飾）幫助下，成功尋回Christy，更揭發2人分開背後真相！Alton接手熱狗店前是飛機師，平凡的Christy原本樂觀地面對及克服與Alton之間的距離，卻遭前度以「閃卡」威逼復合，就在決定與前度一刀兩斷之際，Christy遇上交通意外慘被毀容！大受打擊的Christy，擔心「閃卡」及毁容事件會受到Alton嫌棄，為怕影響二人美好回憶，情願忍痛離場。

林凱恩演技再躍進，多場忍淚戲有感染力，加上犧牲色相爛面演出，由於大部分時間佩戴口罩，林凱恩很多時要單靠眼神演繹不同情緒，林凱恩感謝監製給予演出機會，並表示角色由妝容到心理起伏，變化相當大：「佢本身有一段好夢幻、好開心嘅愛情，但去到最後要悲慘同飲恨咁離場，雖然之前演過較慘角色，但今次喺愛情方面再慘啲，佢係一個皮肉嘅受傷、又要放棄自己愛人嘅悲慘角色。」

今次的特技妝容對林凱恩來說亦是新鮮初體驗，不但化足一小時，就連卸妝也需要半小時，林凱恩笑言有一邊化妝一邊打瞌睡：「化妝後唔可以笑，唔可以食嘢，因為太大動作兩邊會裂開。同埋都會好痕，化完有少少敏感，但對我嚟講係一個好新鮮嘅體驗。」

（即時娛樂）」