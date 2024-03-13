王梓軒孖石祐珊首擔任劇集監製 擬重金禮聘薛家燕演出？ (17:30)

王梓軒和石祐珊攜手首次監製，改編暢銷本地小說《網內人》的劇集《網內人：復仇代幣》。（柯美攝）

王梓軒、泰國金天鵝雙屆影帝Ananda Everingham、女演員Margie Rasri Balenciaga、Mookda Narinrak及Mint Chalida Vijitvongthong等，今天（13日）現身會展香港影視娛樂博覽，席間宣布王梓軒和石祐珊攜手首次監製，改編暢銷本地小說《網內人》的劇集《網內人：復仇代幣》。

王梓軒和石祐珊活動後一起受訪，他們指《網內人》共八集，每集45分鐘，目前正在寫劇本階段，演員亦在物色中，未開始試鏡，預計今年秋季開鏡。

問他會否演出一角？他說：「比較尷尬，班底全是我信任的人，若我參演，他們要審視我的表演，揀我就係識做，唔揀我就係精明呢？除香港演員，有1、2個角色可能找泰國、馬來西亞或日本演員參演，在活動見到泰國影帝Ananda Everingham，他有型又識講英文，覺得也適合演該劇。有人話我個樣似TonyJaa，我可以演TonyJaa。」會否找薛家燕演出？王梓軒笑言要石祐珊出馬，重金禮聘家燕姐演一角也好，不過擔心題材嚇親對方。

另外，演出泰版《三十而已》的男演員Ananda Everingham、女演員Margie Rasri Balenciaga、Mookda Narinrak及Mint Chalida Vijitvongthong一起受訪，Ananda Everingham透露在劇中演渣男，Margie Rasri Balenciaga則演跟自己性格不同的角色，說：「角色是個有計劃的人，跟我完全相反，我是個隨緣的人，有工作就做，但看完這個角色後，覺得做人有目標較好。」

Mookda Narinrak和Mint Chalida分別演渴望嫁個有錢人的拜金女和主婦，但最終覺得女人始終要靠自己。問到他們對香港感受？Ananda Everingham指自己來過香港多次，很喜歡香港文化和美食，又愛購物。

（即時娛樂）