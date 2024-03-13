寰亞之夜｜林曉峰曾志偉雞啄唔斷 梁仲恆Mandy朱鑑然組「三高天團」 (19:48)

昨晚「寰亞之夜」星光熠熠，曾志偉﹑劉偉強和林曉峰等出席，Mandy﹑朱鑑然和梁仲恆笑言可組「三高天團」（左圖）。（大會提供）

昨晚（3月12日）「寰亞之夜」在中環一間餐廳舉行，星光熠熠，寰亞傳媒集團老闆林建岳博士聯同一眾高層，還有曾志偉、劉偉強﹑李光耀、導演卓亦謙和馮志強，以及寰亞歌手雲浩影（Cloud）、林曉峰（阿Lo）、梁釗峰、樂隊Nowhere Boys的主音Van和鍵琴手漁佬、演員蔡穎恩（Evelyn）、梁仲恆和洪端珙、女團Me&的連家穎（Vian）和譚旻萱（Mandy）、電影《九龍城寨．圍城》及劇集《家族榮耀之繼承者》演員林峯、黃浩然、胡子彤、張文傑和伍允龍、CoolStyle模特兒及藝人鄧麗欣（Stephy）、ANSONBEAN（陳毅燊）、盧慧敏（Amy）、劉沛蘅（Hillary）、何嘉莉（Lillian）、林熙彤（Hazel）、陳嘉寶（Anjaylia）、麥少瑜（Fiona）、許恩怡（Natalie）、張凱娸（KiKi），以及演員朱鑑然（Kevin）和胡卓希（Jason）等出席，非常熱鬧。

派對雲集逾百名藝人以及知名導演，釗峰直言是難得的晚上，他說：「音樂部、電影部、同事、朋友，甚至好多導演都聚首一堂。除咗認識下，建立家庭文化都好重要，大家可以傾下偈，多啲交流。」

日前（10日）是女團Me&成員連家穎（Vian）生日，釗峰、Van、漁佬和Evelyn唱出中英夾雜的生日歌為她慶祝，場面搞笑，Vian生日願望好認真，她說：「希望順順利利，身體健康！」

同場還有即將開騷的林曉峰（阿Lo），他與「獎門人」曾志偉碰頭即笑料不斷，志偉爆料阿Lo即將推出新歌《曾經被遺忘的人》，是阿Lo填詞，志偉笑言：「個填詞人好出名，由一個唔識字嘅人填詞。」阿Lo和應：「但佢又填出咗人嘅心聲，跟獎門人學嘢係有用。獎門人教我不學無術，學多啲嘢，學完就有技術。」

阿Lo首個個人巡唱《想你的FENG吹到了》廣州站，將於4月13日舉行，阿Lo會將過往經驗套用演唱會上。他說：「當做主持、會有音樂，同人交流嘅互動。唔覺得係一個好正式嘅演唱會，似係朋友大家見面咁。」

演唱會上會否騷肌，阿Lo說：「演唱會以前騷過肌肉，今次騷下唱歌。」曾志偉恭喜阿Lo之餘，亦表示會捧場兼為他拉票。

朱鑑然、梁仲恆和Mandy傾得開心，3位身高出眾被笑指可組「三高天團」，朱鑑然指自己轉數高，梁仲恆自稱智慧高，而Mandy搞笑亂講「腳毛高」。昨晚「寰亞之夜」眾多電影投資者和導演在場，3位高人即興向鏡頭推薦自己，爭取拍戲機會。

（即時娛樂）