MC張天賦推第3張專輯 遇低潮玩喑黑風格 盼在加拿大開騷 (20:01)

MC張天賦昨天（12日）推出第3張個人大碟《TREBLE》，早前忙於拍戲的MC也不忘錄製新專輯，保持一年一碟紀錄，他解說新碟概念：「新碟《TREBLE》多數都喺圍繞一些我會形容為顏色比較沉重主題或歌曲出發，因為籌備新碟時期，以為自己失聲、不能再唱歌嘅時候，心情受好大影響，繼而選擇的曲風比較沉重。」MC在新碟中有新嘗試：「今次新碟入面收錄其中一隻我同我朋友一齊合作嘅國語歌。」

新碟設計上，設計師特地為這張專輯，按MC面型設計專屬面具，這款面具除了在專輯造型亮相外，更成為每張專輯封面一部分。MC說：「造型方面喺公司嘅功勞，因為當初我話呢隻碟喺陰暗啲、沉色啲嘅方向，佢哋就用咗面具表達唔同人唔同嘅情緒，𠵱家呢個造型我都幾鐘意，好少可會畫到咁深眼影同個嘴唇咁黑，但係幾條頭髮非常拮眼。」

問到MC今年的目標除音樂及電影外，有沒有想嘗試的東西？他說今年目標跟往年一樣：「今年嘅目標亦都係年年嘅目標，就係減肥同操肌，我好希望今年如果有演唱會嘅話，自己有得揀除唔除衫，除就未必一定會除哂，但起碼有得揀先，（有成果？）𠵱家係無嘅 ，但我都Keep咗（做Gym）2至3星期啦。」

MC表示暫時專注歌手及演員這兩個範疇，他說：「音樂方面我開始咗第一首完全喺自己作曲嘅歌曲，其實喺有幾首，不過有一首就嚟推出，同埋今次為專輯或歌曲的前期準備都比之前多，大家拭目以待！」

另外，若MC下次再開演唱會，希望在哪裏舉行？他說：「去邊度開演唱會，其實冇乜所謂，但私心想去加拿大開演唱會，自己畢竟係嗰度讀書，如果可以係嗰邊（開演唱會）會好開心。」

（即時娛樂）