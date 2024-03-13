HOME即是識｜艾妮許靖韻臨尾發力仍輸 蘇麗珊羅雪妍殺入最終回繼續靠運氣 (20:09)

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的節目《HOME即是識》，今晚（13日）播映最後一集。經過周一（11日）、二（12日）晚激戰，一味靠運的蘇麗珊和羅雪妍以5,000分遙遙領先，艾妮及許靖韻以2,400分排包尾。

第三回合搶答題，將決定最終2個出線名額，手握5,000分的蘇麗珊和羅雪妍「坐定笠祿」殺入最終回，原本排包尾的艾妮和許靖韻，則頻頻發功答中問題，鬥到最後一條問題時，獲得3,900分的艾妮及許靖韻，僅落後黃生及黃C拉200分，可惜最終一條問題由鐵定無緣最終回的Carol和Ming搶答成功，令到黃生及黃C拉殺入最終回。

終極Battle環節非常緊張刺激，最高分的兩隊將以1 on 1形式爭奪終極獎金。終極Battle採用五盤三勝制，賽前兩隊各自挑選心儀的5個寶箱，各個寶箱收藏不同金額現金，合計共4萬港元。

終極Battle以一問一答形式進行，頭三個回合各以一個寶箱作「賭注」，第四回合以兩個寶箱作「賭注」，第五回合需以三個寶箱作「賭注」，換言之隨時一鋪清袋！比賽由較高分的一組蘇麗珊和羅雪妍先攻，第一條問題是「以下邊種食物不應給一歲以下幼兒食用」，答案分別是A木瓜、B蜜糖、C羊肉和D 西蘭花，蘇麗珊及羅雪妍以排除法確定是A，可惜最終答錯，痛失1萬元的寶箱；之後兩隊有來有往各不相讓，靠運殺入決賽的蘇麗珊和羅雪妍最終決定，繼續靠撞彩答問題，更高呼：「相信自己嘅運氣！」

（即時娛樂）