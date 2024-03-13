賴恩哥斯寧 愛美莉賓特失落奧斯卡 立即開工宣傳新片 (20:06)

《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）在奧斯卡頒獎禮獻唱《I'm Just Ken》廣獲好評，可惜獲提名最佳歌曲及最佳男配角均落敗，同樣有份出席頒獎禮的《奧本海默》女星愛美莉賓特（Emily Blunt）亦一樣，雖然《奧》片橫掃7獎成為大贏家，但她角逐最佳女配角鎩羽而回。兩人休息兩天後昨日隨即開工，到得州出席SXSW電影節，為新片《The Fall Guy》宣傳。

5月3日在美國上映的《The Fall Guy》，由拍過《死侍2》及《殺手列車》的大衛雷奇（David Leitch）執導，靈感來自1980年代同名劇集。故事講述賴恩哥斯寧扮演的資深特技演員Colt，為了休養停工一年，突然被電影公司召回，因為一部成本超高的電影，主角突然人間蒸發，而導演正是Colt的舊愛愛美莉賓特。

據報《The Fall Guy》像是一封給特技演員的情書，賴恩哥斯寧甫現身戲院即贏得熱烈掌聲，他在台上更搞笑表示，「別擔心，我承諾不會唱歌」。除了賴恩和愛美莉賓特，《乜都得教練》女星漢娜韋汀咸（Hannah Waddingham）及《奇異女俠玩救宇宙》許瑋倫亦有份參演《The Fall Guy》。

（即時娛樂）