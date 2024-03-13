Angelababy現身香港 身形纖瘦狀態佳 (20:15)

35歲生日的Angelababy，生日當天跟家人朋友慶祝，還舉行化妝比賽，最開心收兒子心意禮物。（鍾偉茵攝）

由導演王家衛監製的電視劇《繁花》，備受注目成網上熱話。適逢香港國際影視展舉行，劇中兩位內地演員鄭愷與佟晨潔來港，出席今晚（13日）由上海市文旅局與Branding Shanghai舉辦的「幻彩詠香江--上海之夜」，聯同有份演出《繁花》的鍾鎮濤（阿B），與及同樣祖籍上海的楊穎（Angelababy）及琦琦，現身活動登渡輪欣賞維港景色。

Angelababy去年到法國欣賞《瘋馬騷》後，惹內地網民負評，連帶她的內地的多個社交平台帳號頁面也顯示「被禁言」。事隔數個月後，她的社交網已獲解除禁言，更即將強勢復出，有傳將參加《乘風破浪2024》；之前農曆新年在網上帖文，亦獲逾152萬個讚。

久未露面的Angelababy，身穿白色拖尾露肩晚裝亮相，身形纖瘦，狀態不錯，與穿黑色套裝的琦琦受訪。Angelababy表示就讀小一的兒子「小海綿」，也在她家鄉求學中，她表示囝囝開始有少少曳，今次返港時間緊逼而且要返學，沒有跟她同行。

上月度過35歲生日的Angelababy，生日當天跟家人朋友慶祝，還舉行化妝比賽，最開心收兒子心意禮物：「兒子原本送我他收到的新年利市，我說不要，他便改送自己收藏的公仔給我。」

提到《繁花》成為網上熱話，Angelababy雖未有時間煲劇，但有留意報道和欣賞部分片段，勾起她對老家回憶。

（即時娛樂）