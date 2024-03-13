黃智雯跳出舒適圈迎接挑戰 讚老公幽默充滿正能量 (23:00)

黃智雯2007年參選香港小姐入圍最後5強，之後簽約無綫，效力16年，去年她作出離巢決定，跳出舒適圈，2024年開展演藝事業新一頁。她指外闖想法是慢慢發酵，以往多年在同一個平台發展，近年她開始做不同的事，拍YouTube、做舞台劇，接觸好多不同的事，會想在公司累積這麼多經驗，是否有能力去試未試過的事？給自己多一點挑戰。她演出舞台劇給她千變萬化感覺，見到自己不同一面，覺得幾得意。疫情前她去法國讀短期課程，見好多來自五湖四海不同行業的人，發現世界原來可以這樣。

黃智雯感謝16年來幫助過她的人，包括所有給她機會的監製，有信心交個角色給她。當中她視如老竇的潘嘉德，她覺得對方像有透視眼看穿人心，清楚知道她性格內裏底蘊，初期《巴不得爸爸...》蘇鳳蓮、《搜下留情》鵪鶉妹等，比較內斂及怕羞角色。之後挖掘她更多可能性，《On Call 36小時》、《三個女人一個「因」》等，給她好多信心及鼓勵。前輩陳慧珊是她好好的學習對象，當年有機會合作感覺好夢幻。

黃智雯去年與拍拖11年男友詹文天結婚，她表示求婚是疫情前，因疫情延誤，去年完成人生大事。她指老公吸引她是好有幽默感及正能量的人、好顧家。當年經胡杏兒介紹認識：「最重要能否溝通，他教到我好多，有時自己不夠自信，搖擺不定，聽他意見，好似定海神針。（做人妻後有否改變？）之前一齊生活一段時間，生活上已好有默契，心態上二人同行，不再自己一個人鍾意去邊就去邊，要有商有量，給到另一半安全感。」至於會否生小朋友？她說有共識隨緣。

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（即時娛樂）