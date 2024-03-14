雲浩影重返首個MV取景地拍廣告 自嘲初出道肥到似個波 (14:48)

雲浩影（Cloud）近日拍攝麵包品牌廣告，在廣告中帶出生活再忙都要注意飲食健康，即使遇上不如意都要惜自己的信息。廣告在清水灣郊野公園取景，Cloud穿上背心裙與女演員Jackie在草地上野餐，兩人隨着音樂擺動身體，津津有味地吃麵包，之後又與參與拍攝的貴婦狗「鮮奶」在草地上奔跑。Cloud大讚「鮮奶」又乖又可愛︰「佢個頭同Pat Pat都係圓咕碌，又好乖。廣告入面有個鏡頭要拎住麵包引佢食，但佢又唔食得，好慘，好似欺騙咗佢感情咁，要為狗狗嘅敬業鼓掌。」

拍攝當日天氣清涼及大風，身穿針織背心裙的Cloud不用埋位時即靠近同事，並用披肩圍着大家互相取暖。她說：「無諗過今日咁大風，同埋喺山頂拍攝，著得略為清涼咗少少。實在太凍，用披肩包住大家圍爐取暖，後尾發現笠住個頭仲保暖，所以就用披肩笠住大家個頭。」攝製團隊隨後移師至大屋拍攝室內戲分，Cloud換上藍白色背心裙，仙氣十足；拿起麵包時又表情多多，露出為食樣。

清水灣郊野公園是Cloud首支主打歌《願望之翼》的MV拍攝地，她表示拍攝時勾起很多回憶。Cloud說︰「一年後重遊舊地，我喺外形上改變唔少﹗拍《願望之翼》嗰陣，我係個波，好肥，睇完個MV後就開始減肥。今次係我減肥後再返去郊野公園，同個大自然好Match。《願望之翼》嗰時，我多咗少少肉，依家就好好睇。」

談到心態上的轉變，Cloud自言學懂工作時保持淡定及做好份內事。她說：「拍《願望之翼》MV時，我會好留意附近發生緊啲咩，好想去幫手，但依家發現，我唔幫手已經係對佢哋更大嘅幫忙，唔好為大家添麻煩就係我要學習嘅嘢。」

（即時娛樂）