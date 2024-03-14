婚後事｜王敏奕1.5分鐘戲換4種情緒 獲讚離視后寶座不遠 (16:15)

無綫劇《婚後事》昨晚（13日）播出第13集，主角視點是靜海Mira（王敏奕飾），標題是「一時一刻的真愛，到底只是一場誤認」。Mira自與善仁（羅子溢飾）開始後致力成為「完美女友」，除了對善仁關懷備至、幫善仁分擔照顧女兒悅悅（鄭淽月飾）及爸爸潘良（煒烈飾）的工作，還帶壓力爆煲的善仁到處散心，又積極接洽《婚後事》網劇編劇工作，希望能在經濟上支持善仁。雖然Mira每件事都向着善仁，善仁不但不領情，還多次避開Mira，甚至覺得Mira泛濫的愛令他更大壓力。潘良企圖自殺、悅悅帶酒辦返學校等事件爆發後，善仁與Mira的愛情終步向滅亡。深信善仁是因為放不下前妻Emma（陳自瑤飾）才嫌棄自己的Mira，當聽到善仁想結束同居關係後崩潰，大哭大吵大鬧一輪後再乞求善仁留下，善仁卻未有回覆，令她跌進萬劫不復的痛愛輪迴。

劇集前半段，活在夢幻愛情中的Mira每刻都笑得甜美，後來被善仁斥未有好好看護潘良則一臉委屈。當善仁宣布要搬離愛巢到善仁失蹤，王敏奕一口氣演活了憤怒、不甘、倔強、崩潰、無力、楚楚可憐、乞求、歇斯底里、失控慘笑等多種情緒。她在短短一幕戲中遊走憤怒與悲愴之間，整個發癲過程不趕客之餘，亦惹人憐愛。為了增加真實及憔悴感，王敏奕除了素顏上陣，更因喊足一日至雙眼紅腫。她在另一幕分半鐘瘋狂致電善仁的場面中，梅花間竹地演繹空洞、暴怒、哀求及失控慘笑4個情緒，獲觀眾稱讚演技大躍進，有資格問鼎視后寶座。有網民表示︰「上次《新聞女王》已經做得好出，今次再一次突破，視后的路不遠。」

（即時娛樂）