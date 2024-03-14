許冠傑新歌懷念黃霑 邀霑叔女兒黃宇詩紅館獻聲 (16:33)

「歌神」許冠傑（Sam）將於本月尾舉行的3場紅館演唱會上向逝世20年的黃霑致敬，他為此灌錄新歌《紫信箋》，表達對霑叔的懷念。阿Sam說︰「與霑叔相識多年，與他亦師亦友。新歌由我親自填詞，詞意是受霑叔啟發，我特別找來靚聲女歌手黃妍朗讀徐志摩的《再別康橋》、《偶然》裏的經典詩句，讓她的聲音穿插在歌曲之中。這是一次很有趣的合作和嘗試，作品充滿了人和人之間無限的思念。我會在紅館個唱演繹這首歌，希望大家也喜歡。」

阿Sam對黃妍在《紫信箋》中的表現讚不絕口。黃妍最初從同事口中得知能與歌神合作時，以為同事在戲弄她，及後知道是真的後感到非常開心和榮幸。她說︰「這件事很神級﹗我在歌曲中負責的獨白，是一些很文學式的詩句，幸好小時候曾參與朗誦活動。我灌錄時回想當時的感覺，加上聽過Sam哥的Demo，知道要如何演繹。」

除了黃妍，阿Sam亦邀請了黃霑女兒黃宇詩在不同場次演繹《紫信箋》的獨白。黃宇詩說︰「今天我來Studio探班，Sam哥邀請了我與黃妍在他的個唱以獨白形式表演。我跟樂壇完全沒關係，這次掹車邊與黃妍一起參加這次盛會，更可以跟Sam哥這位傳奇合作，很開心﹗」除了黃妍、黃宇詩，阿Sam還邀請了龍婷、炎明熹、梁詠琪及香港兒童合唱團擔任演出嘉賓。

（即時娛樂）