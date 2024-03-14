陳慧琳國語歌雙喜臨門 新城兩個音樂榜高踞榜首：雙倍開心 (16:55)

陳慧琳國語歌《時光厚禮》雙喜臨門，在「新城勁爆流行榜─本地榜」及「新城國語力排行榜」同時獲得冠軍。（大會提供）

陳慧琳（Kelly） 的國語歌《時光厚禮》在日前公布的「新城勁爆流行榜─本地榜」及「新城國語力排行榜」同時獲得冠軍，雙喜臨門。

新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉，自3月2日正式成立「音樂統籌委員會」（簡稱：音統會）後，Kelly的《時光厚禮》成為首位歌手同時在新城兩個音樂榜中高踞榜首，新城知訊台台長程凱欣向Kelly宣布喜訊及恭賀。

新歌成為兩榜冠軍，Kelly感謝新城廣播及環球唱片公司，形容心情雙倍開心，她表示去年推出了多首廣東歌，疫情期間一直在收歌，大部分是廣東歌。直到疫情尾聲，收到這首國語歌，疫情後才可飛去新加坡錄音。

歌曲講述一對情侶在青春時認識，大家在最青春、最好的時間在一起，是上天的厚禮。Kelly說：「最初收到Demo時有兩份歌詞，一份講述一個男人在四川飲湯；另一份則少女感較重，很有詩意。」她笑言當然揀了後者的版本，聽到歌曲時，腦海想起不少往事。

《時》一曲音域很闊，Kelly承認有難度，她說：「都幾難頂，Chorus部分都好難，錄音時還要高多一個Key，不用太大力，但都是一個音嘛，腹部要用好多力，我都驚唱完喉嚨痛，但𠵱家駕馭到。」

除了推出新歌，Kelly亦忙於舉行世界巡迴演唱會，稍後將赴上海、馬來西亞演出。她笑說：「最初我都冇諗做巡迴，只諗住做澳門站兩場玩下。」至於何時演出香港站？Kelly坦言已入紙紅館申請，希望取得好檔期。Kelly坦言現在唱歌表演，最主要為了粉絲，每一首歌及每一次演出，都是送給粉絲們的禮物，她說：「佢哋想聽新歌我就做，我唔係唱畀自己聽，當然我都鍾意唱歌，都希望大家會嚟睇。」

（即時娛樂）