再見‧枕邊人｜馬德鐘疑為黃智雯失蹤始作俑者 (17:53)

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演的劇集《再見‧枕邊人》，昨晚（13日）一集劇情講述朱善美Rachel（張曦雯飾）與未婚夫楊萬森（馬德鐘飾）、準繼子楊志鶱（劉宸熙飾）及其父朱賢達（杜燕歌飾）到影樓影全家福，Rachel刻意安排晴天（黃智雯飾）來到影樓，藉此宣示主權。晴天懷疑爆出盧國峰（魯振順飾）醜聞的人是Rachel，在影樓與她對質，惟苦無證據。晴天回到律師樓仍然氣憤難平，向金長勝（羅天宇飾）狠狠拋下一句「唔想死，唔好行埋嚟」。長勝出盡法寶為博紅顏一笑，不但任由晴天「咬手」發泄，又不惜模仿猩猩行走逗晴天開心。Rachel裝作不小心泄漏婚訊，刻意要晴天難堪。晴天急召「柴可夫」長勝接走她，兩人到海邊欣賞日落、把酒談心。借酒澆愁的晴天不時把頭靠在長勝肩膀，又一支啤酒兩份飲，互動親暱，喝到醉醺醺的晴天由長勝揹回座駕。

羅天宇將長勝的暖男形象完美演繹出來，他說︰「好多網民鍾意我同晴天嘅互動，雖然好多吵吵鬧鬧，但係好關心同保護對方。我幾鍾意呢個對比，表面好似鬧嚟鬧去冇禮貌，但其實有層關心喺裏面。收到劇本時，我已好想將呢種感覺放大呈現出嚟，順勢向觀眾派心心。扮猩猩呢啲除咗希望想令晴天開心，都希望令到觀眾開心。我會繼續留意網民反應，希望觀眾感受到我為角色花心思。」

另外，長勝發現被人安裝偷聽器，認定萬森所為，故設局裝萬森彈弓！雖然萬森中計斷正，卻反咬長勝接近晴天另有企圖。萬森及後成功拆解晴天日程表內容，與好友魯正輝（徐榮飾）挖出晴天當年埋藏在泥土裏的錄音機，內容是萬森與晴天的對話。晴天表示「係咪為咗錢，你咩都會做」、「咁你為咗錢係咪會殺咗我」，萬森則說「你唔好迫我咁做」、「唔好用道德綁架我」。萬森之後把錄音刪掉兼毀壞錄音機，種種線索都指向他有可能是晴天當年失蹤的始作俑者。

（即時娛樂）