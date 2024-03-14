柳應廷變「怪誕Jer」 新歌受添布頓影響 自認行為怪異愛大叫 (17:31)

Jer自認也是怪人：「我都係怪怪哋嘅人，因為我鍾意玩，行為有時有啲怪異，例如成日大叫、暴走。」（大會提供）

由推出第一首單曲《水刑物語》開始，柳應廷（Jer）一直在創作與主流音樂作品，為樂迷帶來驚喜，同時亦予人怪誕感覺，不過Jer覺得怪誕有其獨特魅力，就好似他的偶像導演添布頓（Tim Burton），受人愛戴追捧，而Jer的新歌《筆觸男孩憂鬱之死》，就是唱出Jer在音樂創作路上的心聲。

Jer鍾情添布頓作品，今次新歌創作靈感，原來也來自添布頓。Jer說：「我好喜歡添布頓創造嘅世界，不論畫作還是電影，荒誕得嚟又帶有獨特嘅魅力，《筆觸男孩憂鬱之死》就係由佢畫家同導演呢個角度去切入：無論你係乜嘢人，只要相信自己，堅持做自己覺得啱同開心嘅事，最終會建構到屬於自己嘅世界。」

今次Jer找來全新班底合作，包括作曲的T-Ma及填詞的鍾說，來個新嘗試，Jer很喜歡這個組合，他說：「 T-Ma好快就諗到好得意﹑而市面上又唔多見嘅旋律，至於鍾說，我哋傾歌詞內容時，都不其然講起尊尼特普（Johnny Depp）同添布頓，於是我哋就諗到不如用畫家角度，唱出我嘅想法。」

既然歌詞內出現添布頓元素，今次MV也順利成章，讓Jer以怪誕造型演出，Jer說：「我好鍾意電影《怪誕屍新娘》，MV其中一個黑白間西裝造型，靈感來自電影裏面主角Jack，而我身上嘅玩具：恐龍、權仗、車、玩具珠寶等等，代表每個人內心慾望。此外，我個妝就好似一個畫家，喺我塊臉繪畫，畫咗唔同彩繪。」

Jer飾演的瘋狂角色，就是創造家，在蘇醒帶大家參觀他所創造地下收藏室。Jer續說：「其他角色嘅眼耳口鼻，都畫喺唔同地方，呢啲都係我所創造人物，喺收藏室裏面，每通過一道門，就好似帶聽眾逐步深入我嘅收藏世界。」

添布頓被形容為怪誕導演，那麼Jer也是怪誕的人嗎？他說：「我都係怪怪哋嘅人，因為我鍾意玩，行為有時有啲怪異，例如成日大叫、暴走，打牌自摸都會咁，我有時都控制唔到，玩起上嚟會好癲，我唔驚『怪誕』呢個形容詞，亦唔覺得陌生，只要自己開心Enjoy就得，實行用自己魅力感染人哋。」

（即時娛樂）