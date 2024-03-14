Mayanne小喇叭｜黃婧靈揭前輩認胸不認人 郭珮文謙稱身材「過得去」 (18:28)

麥玲玲﹑黃婧靈（左下圖）和郭珮文（右上圖）接受由麥美恩及曾展望主持的《Mayanne小喇叭》訪問。（大會提供）

無綫節目《Mayanne小喇叭》由「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）主持，曾展望（GM）擔任助理主持，節目由今晚（14日）起、逢周四、五晚10點半翡翠台播映。《Mayanne小喇叭》每集邀請不同藝人及素人擔任嘉賓，討論大膽又破格的香港貼地話題。

首集以「身材好是現今的流量密碼」做主題，邀來出名身材勁的堪輿學家麥玲玲、郭珮文（Juliana）和黃婧靈（波波）擔任嘉賓，並請來3位身材同樣勁爆的KOL Kamchi、雀仔和Amber，訴說胸大的煩惱！

玲玲師傅指從來都不覺得自己身材好，她謙稱：「我覺得肥嘅人，身材都係差唔多，都係脂肪嚟啫，從來都以為大家都係差唔多，到自己出嚟做嘢之後，見到人望住我講嘢，唔係望住我個頭，而係望住個心口，嗰時先覺得唔對路。」玲玲師傅笑言自己生得比較豐滿和矮小，經常穿喱士小背心打底，她說：「當你個人肥時又唔係好高，條頸又短，無論天氣係幾咁寒冷，我都係同大自然對抗，入面都係着背心。」

身為咪神的波波透露「波波」這個名字是由網民命名，並曾經為這個名字不開心：「我有本名㗎嘛，點解要叫我波波呢？但用用下呢個名又覺得幾好，疊字又易記！」波波大爆因驕人身材引發的風波，她說：「有一次拍劇開05，同Mayanne同一套劇，當時我笠頂帽落到去個鼻度。之後我去咗換衫，一出嚟就同個前輩打招呼，但佢冇理到我，我隔咗3秒之後岳高個頭，發現佢望緊我心口，佢話：『好彩認到你心口咋，如果唔係都唔認得你！』」

Mayanne好奇問到底是誰，波波說：「出名㗎！」說罷波波便對Mayanne做口型，Mayanne笑說：「嗰個連我都調戲呀，但都係劇情需要。」Mayanne追問波波向曾志偉放電傳聞，波波做出驚人舉動回應，GM見狀嚇到擰歪面不敢直視，並說：「唔好亂咁嚟！」

新咪神的Juliana同樣謙稱身材只是「過得去」，並自爆曾是肥妹仔，她說：「後期減咗肥之後，有人讚我身形OK，都開心嘅！」玲玲姐好奇問她是否瘦身唔瘦胸時，Juliana即說：「有呀，都會縮（水）㗎！」問到曾否被質疑是「假胸」？Juliana說：「好多呀。」Juliana隨即做出不在乎表情，並大拋高EQ金句應對Hater，絕非胸大無腦之人。

GM講到有研究指Y形及I形事業線，有助分辨真假胸，Juliana似乎不太同意，並指自己能Y、I隨時切換：「托起咪就係Y，齋唧咪就係I囉！」

（即時娛樂）