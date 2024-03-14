王敏德弗爆出戰高爾夫球賽 盡顯男士「天花板」級魅力 (18:13)

穿上運動服的Michael狀態大勇，展示出弗爆身形及矯健身手，被稱讚為男士的「天花板」！（大會提供）

王敏德身形弗爆，打Golf有姿勢有實際。（大會提供）

型佬王敏德（Michael）熱愛運動，不時在社交平台分享健身、攀石、踩單車動態，時刻保持最佳狀態，在眾多運動之中，高爾夫球是Michael最愛，最近更榮升為澳門職業高爾夫球員協會的新任會長。

昨日（13日）他出席「國際系列賽澳門站」的「職業-業餘配對賽」，更預先到比賽場地熟習環境，作賽前熱身。賽事中Michael與英國高爾夫球星伊恩．保爾特（Ian Poulter）組隊，打出超水準表現，過程中有姿勢有實際，身手俐落揮動球桿，打出精準擊球。

同場比賽還有其他星級爸爸，休息時難免分享「湊仔經」，Michael說：「要避免同仔女有『代溝』，透過共同興趣培養感情好重要。除咗睇戲之外，大家都好鍾意做運動，希望今年可以一家人去一次滑雪Trip！另外，二女Irisa亦非常鍾意打Golf，下次有同類型比賽可能會帶埋佢，以父女檔上陣。」

Michael另一個身分是執業機師，多年前曾駕駛直升機圍繞澳門上空，他說：「當時澳門的一些大型酒店仍未落成，現已發展成旅遊熱點。未來計劃再次駕駛直升機在澳門的高空飛翔，最希望可以於夜間欣賞澳門璀璨夜景，同埋永利皇宮的燈光水舞秀。」

賽事將於3月14日至17日在澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行，目前，已有23名LIV高爾夫聯盟球員確認參賽，包括美國大師賽冠軍派翠克·瑞德（Patrick Reed） 及其4Aces GC戰隊隊友帕特·佩雷茲（Pat Perez），萊德杯傳奇人物塞吉歐·賈西亞（Sergio Garcia）、伊恩·保爾特（Ian Poulter）、格萊姆‧麥道威（Graeme McDowell），2023賽季國際系列賽全數冠軍也將出戰，成為國際系列賽歷史上，參賽陣容最為鼎盛的一場。

（即時娛樂）