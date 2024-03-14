不正常愛情研究所｜「鬧交KOL」胡敏芝最高紀錄嘈足6小時 抗拒異國戀 (18:45)

「鬧交KOL」胡敏芝被問到可會接受異國戀時，她斬釘截鐵表示:「都溝通唔到，真係好難嗌交，唔通用手語咩，有啲難。」（大會提供）

J2節目《不正常愛情研究所》今晚（14日）播出一集，由金永衡（Kim）、Susuca及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目是「做個有味道的人」。

今晚（14日）「有故事的人」嘉俊，在越南旅居3年，稱讚當地為男士天堂。他的講故事能力加上在越南的「奇遇」，令在場各位主持笑得開懷。節目中展示嘉俊跟已退役的AV女優小澤瑪莉亞合照，Doniven跟Kim均聲稱80、90年代的回憶湧現。

嘉俊在節目中透露，當日是在小澤於胡志明市投資的酒吧跟女神見面，而雙方還握手乾杯，令他非常興奮。嘉俊透露2012年小澤在香港舉行握手會，門票被炒至千元，學生哥的嘉俊無力負擔，只能忍痛放棄，終於在11年後圓夢。嘉俊提到小澤經營的日式酒吧非常豪華，又大讚服務一流。

「鬧交KOL」胡敏芝被問到可會接受異國戀時，她斬釘截鐵表示:「都溝通唔到，真係好難嗌交，唔通用手語咩，有啲難。」她解釋鬧交是增進感情方法。她受訪時再補充：「鬧交係磨合嘅一種方法，向另一半表達自己想法，然後諗辦法互相遷就。」

Karen自爆跟男友初初拍拖時，最厲害一次嗌交嗌足6小時，她笑說：「嗌下喊下又唞下，𠵱家我同男朋友都唔會點嘈交，都係一個月1至2次。」

（即時娛樂）