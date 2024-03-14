MIRROR倫敦開騷 姜濤笑稱12子遭台下鏡粉丈夫打量 (18:56)

男團MIRROR日前在英國倫敦The O2舉行首站巡迴演唱會，以團歌《Rocketstars》揭開序幕。由於時間及場地所限，MIRROR的英國騷Rundown跟香港的亞博演唱會不同，各成員的Solo歌大部分被刪剩1首，令沒小組演出的成員出場機會變得較少，盧瀚霆（Anson Lo）繼續跳唱《MY LIFE》炸爆舞台，惟他身後的翅膀不見了，他與姜濤的Dance Battle環節亦被刪走等。不過，邱士縉（Stanley）與李駿傑（Jeremy）合唱《Fever》時繼續騷肌，成為演唱會其中一個焦點。

邱傲然（Tiger）獻唱Solo歌《Alright 》期間，向正日生日的母親送上祝福︰「今日一定要講，媽媽我愛你，今日係佢正日生日。」呂爵安（Edan）繼續自彈自唱《E先生 連環不幸事件》；柳應廷（Jer）在Solo部分改唱《狂人日記》。陳卓賢（Ian）獻唱《留一天與你喘息》時看見有粉絲高舉寫有「IAN EMBRACE URSELF, HELLOSSS WALK WITH U」的大字報時一臉感動，忍淚向現場歌迷送飛吻。MIRROR獻唱團歌《ASAP》時換上新衫，他們又跟現場歌迷合唱《One and All》及自拍，更在台上玩「捉Ian」，Stanley衝上前想捉住Ian，Ian扮拉弓射箭，楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）及Stanley齊齊倒地。

12子完騷後到後台受訪，Lokman表示MIRROR能舉行巡迴演唱會是很夢幻的事，他直言連發夢也沒想過能衝出香港，到世界各地開騷。不少國際巨星如Bruno Mars、BTS都曾在The O2開騷，AK說︰「能在自己偶像曾經登台的地方開騷，感覺很興奮﹗第一次踏進The O2時，大家都有種特別感覺，就像第一年在九展開演唱會、第一次見到舞台。能夠到其他國家表演，是一件很值得驕傲的事。」王智德（Alton）認為MIRROR在英國開演唱會，與在香港開騷的意義不同。他說︰「英國的歌迷一直以來只可以在網上支持我們，我們沒機會那麼近距離接觸到他們。我們這次終於能跟英國粉絲見面，就像見網友一樣。」

Edan坦言最初對MIRROR到海外開騷有點不安︰「有沒有人看？會否沒那麼多尖叫聲？會否沒那麼多人看？不過，我這晚在倫敦舞台見到的令我感動，令我覺得要把握好機會，努力做好目前工作。」Tiger表示在倫敦街頭看見MIRROR的應援車，感覺十分奇幻。他笑言︰「我的臉孔能透過應援車出現在倫敦街頭，阿媽，我得咗啦﹗」談到曾有英國粉絲自嘲在「追空氣」，姜濤笑說︰「我留意到有台下觀眾望向我們時露出『哦！原來佢真人係咁嘅』的表情，很好笑﹗我看到很多男士，可能是粉絲的丈夫很認真的打量我們，可能心想他們的女友、太太這幾年追的『空氣』到底是什麼人。」Edan補充︰「我觀察到倫敦演唱會特別多男士。」

Jeremy稱︰「看到現場有外籍觀眾，我十分意外，覺得MIRROR能吸引到一些不同圈子的人入場。這次的海外演唱會，令我更有信心再做好一點，吸引不同國家的朋友去欣賞我們的作品。」Frankie回憶演出時感覺到英國粉絲有種「我見到真人啦」的飢渴感，似「餓」了很久似的。Ian說︰「英國歌迷的熱情和投入度，令我有不似身在英國的感覺，倫敦場的氣氛和香港場一樣﹗」Jer接着道︰「不知道英國觀眾是否已預先看過香港場的表演片段，大家都知道哪部分有大合唱，令我覺得很Warm﹗」

Lokman認為MIRROR在倫敦站的表現有60、70分， 因仍要適應一下，希望接下來的各站演唱會表現會愈來愈好。Edan表示倫敦作為MIRROR海外巡唱的第一站，而且只得一場，12子演出時也出盡全力，大家返入後台時均「喘哂氣」。Anson Lo說︰「我們有種不懂得收掣的起勁﹗開場行出去時，我已感覺到Lokman在我身旁，有氣有風﹗」其他成員聞言追問是什麼「風」，Anson Lo笑答︰「英國風﹗」其餘11子笑稱是「英倫風」才對。

（即時娛樂）