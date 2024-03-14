蔡卓妍心思思想旅行又怕嘥錢 泰星Dew希望來港拍戲 (19:58)

韓國男團SHINee成員崔珉豪（Minho）、「泰國F4」Dew Jirawat、蔡卓妍（阿Sa），今日出席法國珠寶品牌活動。Minho、Dew不停向在場粉絲揮手及派心，並鞠躬多謝粉絲到場支持。Minho不接受傳媒訪問，Dew受訪透露有跟Minho打招呼，知道對方很紅，所以有少許緊張。他表示此行來港3天，有趁工餘時間四出嘗美食。Dew說︰「我已吃了火鍋，打算在活動後繼續吃美食。我很喜歡吃東西，如何吃也不胖，這算是我的缺點。」Dew透露稍後會拍攝新劇《因為你是初戀》，飾演一個孤獨的男生。他坦言從小喜歡香港，會來香港旅行，下次想帶家人來玩。Dew稱如有機會，也想來港拍戲，但語言是最大的問題。他說︰「我爸爸略懂廣東話，我也會嘗試學習廣東話。」談到「泰國F4」之一的Win去年曾來港拍電影，Dew說︰「他很厲害﹗」

阿Sa透露電影《神探大戰2》延期開拍，她發現有旅行社推出半價機票後心思思想去歐洲旅行，但又擔心要突然開工而不敢買機票。雖然貴為圈中富婆，阿Sa坦言在用錢上是應使則使，應慳則慳。她被問到是否會放棄出埠改為留港休息時說︰「留在香港難以休息，我在演唱會結束後有很多應酬，幾乎晚晚外出吃飯，因為準備演唱會的那幾個月都沒見朋友。」阿Sa自覺目前的狀態還可以，開騷期間瘦了10磅，至今仍每星期健身兩次。她說︰「現在是我人生最瘦的時間﹗關智斌以為我在演唱會後不再做運動，沒想到我會那麼堅持。其實我極討厭做運動，但瘦了10磅後的狀態很好，加上心理病，覺得不郁動就會胖回來，因此迫自己做運動。我現在比從前更瘦。」

（即時娛樂）