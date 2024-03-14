12怪盜｜Lokman盼有3000萬票房 姜濤盧瀚霆聞Stanley講「消耗量」笑唔停 (20:50)

陳瑞輝﹑Jeremy和Jer在戲中各有專長。（劇照）

男團MIRROR一直盼望12子合作拍電影，終於夢想成真，電影《12怪盜》將於3月28日上映，12子日前受訪，暢談拍攝點滴。隊長楊樂文（Lokman）笑言拍攝最難忘，是12子一齊合作。呂爵安（Edan）表示他們在戲中不乏打鬥動作場面，武指事前度得很清楚和排練得很仔細，更找來12個替身試位，確保無誤才正式拍攝，結尾12子一shot過3、4分鐘打鬥那場更是精彩。

問到他們有否受傷？Lokman笑指傷牆沒有傷身，他說：「搭了場景拍攝，我起飛腳可能力度太勁踢穿牆，修補後翌日又被Frankie（陳瑞輝）再踢穿，導演惟有換過另一塊木板。」負責身手擔當的盧瀚霆（Anson Lo），就沒Lokman那麼幸運，起飛腳拉傷筋，他說：「連續兩日拍攝動作戲，拍到最後3、4個shot時，起飛腳踢得太高，扯傷條筋但沒大礙。」至於在戲中與毛孩做戲的江𤒹生（AK）和邱士縉（Stanley），初時也擔心動物失控，影響拍攝進度，但較想像中順利。

Lokman透露武指為各人設計不同武術風格及動作，邱傲然（Tiger）指自己不單只拳腳功夫，還有一招金蛇纏絲手，並被一班武師托起，笑言自己不算重；反觀柳應廷（Jer）、姜濤和和陳卓賢（lan）最舒服，姜濤說：「我身手冇佢哋咁叻，我負責催眠敵人，只郁郁手指，之前跟催眠師學了一堂。」

Ian則負責幕後策劃，指揮11子行動，Jer指其技能是易容術，他說：「我戴假髮扮記者訪問教授，企喺導演身邊都冇被認出，仲會扮廚師，好過癮。」

問到他們對該片票房可有期望？他們謙稱估計收數百萬，Lokman總結表示希望齊頭收3000萬。Edan怕像《盜月者》被觀眾追找數，不敢再說《12怪盜》票房達3000萬派福利，只說：「到時會好開心。」其他成員亦你推我讓，拒講派福利。Lokman認為最好開續集或番外篇，遠赴海外，例如赴歐洲拍攝。

MIRROR海外巡迴演唱會，加拿大站一票難求，問到會否加場？Lokman表示應該不會，因在外國開騷，要與很多部門溝通，反應好的話，希望下次可以在更大場地舉行。有指紐約站門票滯銷，Lokman說：「係開售兩天嘅事，畀少少時間。（有粉絲話申請唔到美國簽證？）唔知係咪，但知道有粉絲申請中，可能突然有日賣得好。」

Stanley被問到是否保持「大表波」身形，直至巡唱結束？Stanley表示盡力，保持身形難過操肌，尷尬在之前演唱會消耗量很大，瘦了很多，肌肉隨著流失。姜濤和Anson Lo聞Stanley「消耗量」，即竊竊私語兼忍不住笑，姜濤更笑到停不到呢﹗

Wardrobe： Lane Crawford, Swank, a bathing ape, Harvey Nichols, Kenzo, Burberry, Levi’s

Stylist：PIPA Creative

HAIR

Seiko Sin @Hairculture

Manho Li @HairCulture

Frankie Ho @HairCulture

Man Chan @CHIC Private I salon

Lydia Yung @CHIC Private I salon

Denny Ku @CHIC Private I salon

makeup

Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

（即時娛樂）