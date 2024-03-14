魏浚笙屬癡肥基因 每日運動飲齋啡自律忍口 靠薄荷糖維持生命 (21:59)

Jeffrey為了減肥和拒絕水腫，每天做運動，碌面去水腫，完全不吃東西，每天飲4-6杯齋啡，而他身邊的工作人員都知道，其實他只靠薄荷糖維持生命。（Ig圖片）

新一代男神魏浚笙（Jeffrey）於2017年拍攝的宣傳片近日翻Hit，片中Jeffrey外貌及打扮跟現在靚仔樣有落差，不過亦有網民認為五官變化不大，只是裝扮及髮型出事。

舊片在網上瘋傳後，Jeffrey今晚（14日）在社交平台貼出對比照，包括當年的肥仔相及皮膚敏感的照片作比較，並撰長文抒發感受。

Jeffrey直言肥胖和水腫，永遠都會是他一生要解決和對抗的命題：「娛樂圈這個行業，觀眾永遠都希望看到你最光鮮亮麗的一面，但每個人背後的辛酸和努力，其實觀眾沒有興趣知道，所以看到網絡和新聞有人討論，就藉此機會把不光鮮亮麗的一面順便分享給大家。你永遠想不到堅毅的意志可以有多強大，讓你走多遠。」

Jeffrey表示由細肥到大，屬癡肥基因的人：「婆婆媽咪都係超大size，基因遺傳到了我，為了減肥和拒絕水腫，每天做運動，碌面去水腫，完全不吃東西，每天飲4-6杯齋啡，身邊工作人員都知道，其實我只靠薄荷糖維持生命，所以從一出道我就說過水腫和肥胖，真的好影響我，我是一吃東西，味精會上鼻，個鼻會更大，為了維持最佳狀態，我每天都自律忍口，配合做大量運動。」

對於舊片曝光，Jeffrey表示：「其實這條影片，當時的我起了濕疹和出風癩，所以把原本就肥的我變得更腫，完全再上升到另一個層次，但接了工作就是不舒服硬著頭皮都要把它完成。所以整條影片最後用很灰很灰的顏色，掩蓋現實中又紅又腫的我。

但敏感的我也是我，從前肥腫難分的我也是我，很瘦輪廓好看的也是我，就好好擁抱著自己有這麼多的不完美，明星也是普通人，最重要就是愛自己。」

但他不諱言人長大了，新陳代謝也的確變慢了：「若工作前偷吃了東西，也已經不是去做運動飲兩杯咖啡，就能立馬消瘦，所以慢慢我從每天一次運動到現在早晚都做運動，樣子有時還是腫，就像前兩天去的filamart...還是腫了。」

Jeffrey還說：「雖然現今娛樂圈門檻很容易能進，但標準從來沒降低過，所以作為幕前的人，我也必須嚴厲要求自己做好，最近有點放縱，也真的變胖了。希望有電影可以拍增肥和減肥後的主題，讓我也好好利用自己身型的變化，肥多次再減多次，然後再操過腹肌。」

不少圈中人及網民留言鼓勵Jeffrey，張繼聰寫道：「你嘅成功唔係剩係因為外表，係你嘅態度，努力同才華，呢個係同你合作之後嘅感受，你一定可以行到好遠，Always support u bro，跟我玩電單車啦，可以去水腫。」劉沛蘅則留言：「見識過你為咗唔水腫唔食嘢嘅決心，你的態度﹑努力﹑自律和堅持，是你最美的地方，撐你﹗」李綺雯也說：「一個人可以靠努力令自己改變的。」

（即時娛樂）