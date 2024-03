黃淑蔓奪最佳微電影女主角金獎 感激Kakit客串演出 (13:58)

黃淑蔓憑《深房I am not alone》於《第十一屆微電影「創+作」支援計劃(音樂篇)頒獎典禮》中奪得「最佳微電影女主角」金獎。(大會提供)

黃淑蔓(Feanna)憑《深房I am not alone》,於《第十一屆微電影「創+作」支援計劃(音樂篇)頒獎典禮》中獲頒「最佳微電影女主角」金獎,《深房I am not alone》同時奪得「最佳微電影製作」銀獎及「最佳微電影攝影」銀獎。首次奪得演技獎的Feanna非常感動,在台上致辭時一度眼有淚光。她特別感謝客串演出的鄧家杰(Kakit)︰「我好少演感情戲,對住佢冇咁緊張,同埋少女心爆滿,多謝Kakit。」

Feanna受訪時表示很開心,稱獎項為她在日後演戲上打下強心針。她說︰「我最初唔敢相信,真係好開心,喺演戲上多咗自信。」Feanna在戲中飾演一位沉溺分手傷痛及受鄰居噪音困擾的女生,情緒低落沉鬱。角色對Feanna來說極富挑戰性︰「平時好少將呢面展露畀朋友睇,好少喺人面前喊,今次係個好大嘅突破。媽咪話我喺戲入面好恐怖,我覺得係讚賞。你覺得我恐怖,對我嚟講即係成功。」

《深房》邀請了著名戲劇導師邵美君客串,Feanna拍攝前特意跟對方學戲,獲益良多。她說:「我未試過上演戲班,對我嚟講好似心靈療癒。我喺《深房》入面係整到成身傷晒,有好多戲劇練習要做。好記得我第一次唔敢面對自己,但拍攝嗰時就夠膽面對自己。」除了演戲班,Feanna亦首次參與作曲,有份創作其主唱的主題曲《I am All Alone》。她透露:「其中一位評審問導演,女主角會唔會試吓作歌,就係呢句激起咗我嘅鬥心,邀請音樂人好友SHIMICA一齊創作歌曲,過程開心好玩,又可以將個人情感投放喺作品上。我未來會多嘗試作曲。」

與Feanna認識多年的導演吳詠琪說:「由佢10幾歲合作到依家,睇住佢嘅成長、演技上嘅進步。今次佢付出咗好多,好用心上堂、練習,去演好呢個角色。成個團隊見證佢拎走妹妹嘅感覺,變咗一個女人,希望有更多合作同見到你有更多突破。」Feanna聽後十分感動,坦言吳詠琪是她的啟蒙老師:「記得第一次拍嘢好驚,但有你喺度,我安心好多。第一次拍微電影都係有你,係你打咗好多強心針畀我。多謝你喺咁多人入面睇到我,願意畀機會同睇到我嘅付出。」吳詠琪提議下次拍殭屍片,Feanna大叫好玩很想參與。談到團隊會如何慶祝時,身體抱恙的Feanna說:「我仲病緊,唔可以食大餐,希望快啲好番,我要同大家打邊爐。」

