黃淑蔓奪最佳微電影女主角金獎 感激Kakit客串演出 (13:58)

黃淑蔓（Feanna）憑《深房I am not alone》，於《第十一屆微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇）頒獎典禮》中獲頒「最佳微電影女主角」金獎，《深房I am not alone》同時奪得「最佳微電影製作」銀獎及「最佳微電影攝影」銀獎。首次奪得演技獎的Feanna非常感動，在台上致辭時一度眼有淚光。她特別感謝客串演出的鄧家杰（Kakit）︰「我好少演感情戲，對住佢冇咁緊張，同埋少女心爆滿，多謝Kakit。」

Feanna受訪時表示很開心，稱獎項為她在日後演戲上打下強心針。她說︰「我最初唔敢相信，真係好開心，喺演戲上多咗自信。」Feanna在戲中飾演一位沉溺分手傷痛及受鄰居噪音困擾的女生，情緒低落沉鬱。角色對Feanna來說極富挑戰性︰「平時好少將呢面展露畀朋友睇，好少喺人面前喊，今次係個好大嘅突破。媽咪話我喺戲入面好恐怖，我覺得係讚賞。你覺得我恐怖，對我嚟講即係成功。」

《深房》邀請了著名戲劇導師邵美君客串，Feanna拍攝前特意跟對方學戲，獲益良多。她說：「我未試過上演戲班，對我嚟講好似心靈療癒。我喺《深房》入面係整到成身傷晒，有好多戲劇練習要做。好記得我第一次唔敢面對自己，但拍攝嗰時就夠膽面對自己。」除了演戲班，Feanna亦首次參與作曲，有份創作其主唱的主題曲《I am All Alone》。她透露：「其中一位評審問導演，女主角會唔會試吓作歌，就係呢句激起咗我嘅鬥心，邀請音樂人好友SHIMICA一齊創作歌曲，過程開心好玩，又可以將個人情感投放喺作品上。我未來會多嘗試作曲。」

與Feanna認識多年的導演吳詠琪說：「由佢10幾歲合作到依家，睇住佢嘅成長、演技上嘅進步。今次佢付出咗好多，好用心上堂、練習，去演好呢個角色。成個團隊見證佢拎走妹妹嘅感覺，變咗一個女人，希望有更多合作同見到你有更多突破。」Feanna聽後十分感動，坦言吳詠琪是她的啟蒙老師：「記得第一次拍嘢好驚，但有你喺度，我安心好多。第一次拍微電影都係有你，係你打咗好多強心針畀我。多謝你喺咁多人入面睇到我，願意畀機會同睇到我嘅付出。」吳詠琪提議下次拍殭屍片，Feanna大叫好玩很想參與。談到團隊會如何慶祝時，身體抱恙的Feanna說：「我仲病緊，唔可以食大餐，希望快啲好番，我要同大家打邊爐。」

（即時娛樂）