邱彥筒Winka芯駖Ivy COLLAR多次認錯團徽 (15:42)

女團COLLAR在ViuTV節目《COLLAR智慧學園》中化身Sharp醒學員，利用智慧和計謀跟隊友一決高下，與觀眾一同揭曉誰是隊中的智慧之鬼及無可救藥豬隊友。許軼（Day）、沈貞巧（Gao）及王家晴（Candy），在過去4集的智慧考驗裏取得勝利並獲得豐富獎勵，3人將在今晚（15日）一集中盡情吃喝玩樂，更可以享受早收工的福利。另一方面，輸家李芯駖（Sumling）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）及邱彥筒（Marf），需要進行4輪遊戲爭取復活機會。復活名額只有3個，其中一人將被永久淘汰，成為智慧學園首位豬隊友。

首輪遊戲「砌掂條數」需要運用計算能力，Sumling、Ivy、Winka和Marf均認為自己的數學知識平庸。第2輪遊戲「Where is COLLAR?」測試4位學員的觀察力，她們需要鬥快找出COLLAR團徽。4人一臉迷惘，多次認錯其他圖案為自己團徽。她們為了爭取復活名額，不惜流露出人性陰暗一面。第3輪遊戲「睇圖估歌詞」考驗4人的想像力和邏輯思維，Ivy自言是「天生估歌姬」，應付此遊戲絕對沒問題。最後一輪遊戲「首尾呼應式接龍」中，4人的思考和反應能力不相伯仲，表現不俗，惟最後仍有一人被淘汰。與此同時，Day、Gao和Candy得悉自己能早收工，興奮不已。她們3人之中，只有Gao記起另一邊仍在拍攝中的隊友，盡顯姊妹情。

（即時娛樂）