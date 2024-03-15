麗英新歌《美男子圖鑑》獲偶像陳卓賢獻聲 (15:49)

麗英日前推出新歌《美男子圖鑑》，請來偶像MIRROR成員陳卓賢（Ian）聲演。她難掩興奮地說︰「首歌入面好sweet嗰把男聲就係我偶像Ian啦！佢一直都係我非常欣賞嘅男藝人，以往所有訪問我都表示最想合作嘅男藝人就係Ian。佢絕對係一個非常有才華嘅美男子，所以絕對好適合呢首歌，呢個角色係非佢莫屬！我真係好開心同驚喜可以搵到佢參與，當時佢忙緊演唱會，我真係好感謝佢百忙之中抽空幫忙！」

《美男子圖鑑》由梁嘉茵（Serrini）填詞、Matt Chow作曲、編曲及T-Ma監製。麗英表示歌曲創作靈感源自其過往追星的個人經歷︰「喺追星嘅過程挑選自己喜歡嘅偶像，同唔同嘅人約會都有相似嘅地方。就好似打開美男子圖鑑，喺愛情森林裏面挑選適合自己嘅大樹，花多眼亂、三心兩意。擇偶條件有好多，但符合所謂條件後，就係自己想要嘅愛情嗎？其實我哋嘅選擇可以有好多，唔需要太擔心或被條件限制住自己嘅選擇，建立關係應該要開放自己嘅心去跟別人相處！當你鍾意咗個人，即使佢唔靚仔，佢亦都會係你心目中嘅美男子！希望大家都可以搵到自己嘅美男子！」

談到其私人美男子圖鑑，她笑言內容太多︰「如果單憑外表判斷，真係好難講一個候選人，因為有太多。不過，除咗外在條件，如果嗰位美男子都有一顆溫柔嘅心，同時係一個善良嘅人，咁就非常加分！如果係美男子，再加上呢兩個特質，其實已經係最top。希望大家都可以發掘適合自己嘅美男子，期待大家再同我分享！」

（即時娛樂）