Tyson Yoshi邀女友拍新歌MV 向天下男士送上生存守則 (16:07)

Tyson Yoshi推出新歌《LosE tO yOu》，MV今晚（15日）8時上架。繼破千萬點擊率《Christy》後，他再和女友Christy同框，兩人在《LosE tO yOu》MV中上演鬧交戲。Tyson在MV中被Christy揈開，他雖然覺得自己的想法無錯，只想把大家的安全放在首位，但內心很怕從此失去她，於是想盡一切辦法，又做家務，又全力搜索全港，只為了找回Christy的蹤影。

MV以極簡的拍攝手法去展示Tyson內心掙扎的歷程，由反省到寬恕，再試圖挽留兼彌補過失。他一改以往飛天遁地和電影特效的風格，以貼近現實生活的方式拍攝，更將家中裝修及私伙古董名車曝光，希望觀眾容易產生共鳴。

談到平日會否和女友吵架時，Tyson直言：「點會冇呀？如果我話咁多年冇鬧過交，你哋都唔信啦！我同Christy多數鬧交都係因為生活上嘅瑣碎事，愈瑣碎嘅事就愈容易鬧交！奉勸各位男士想發脾氣前三思，忍一時風平浪靜。」與Christy拍拖近7年，Tyson為世上所有男朋友送上第一條生存守則︰「唔好贏咗場交，輸咗頭家﹗女朋友發脾氣，自己都唔好受，仲要花時間搵佢，又擔心佢安危，再要花更多時間𧨾番佢，完全唔符合成本效益！嘈交時不如展現紳士風度，稍為讓步，正所謂Happy wife，Happy life！」

（即時娛樂）