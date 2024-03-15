婚後事｜煒烈演活臨終病人痛苦 羅子溢預告善仁明芯發展 (17:12)

無綫劇集《婚後事》昨晚（14日）播出的第14集，下半場敘述視點是善仁（羅子溢飾）。善仁跟Mira（王敏奕飾）正式分手後，除了要面對父親潘良（煒烈飾）病情惡化垂危，自己的痛症亦愈發劇烈，身心俱疲。唯獨對着明芯（陳自瑤飾）母女時，他才重拾力量忍受痛楚。背負極多包袱及壓力的善仁聽了父親的彌留之言後豁然釋懷，傷心地選擇放手，叮囑父親安心離世，直言已原諒他。潘良離世後，善仁胃出血入院，暈倒後在夢中跟過去的自己和解，並希望以身作則，感化日益反叛的女兒悅悅（鄭淽月飾）。

羅天宇在上半集發放笑彈，羅子溢則在下半集引爆觀眾淚點，潘良臨終前的懺悔及善仁讓父親安詳離世一幕感動不少網民。煒烈拍攝潘良臨終懺悔一幕時演活臨終病患的痛苦，全程雙眼通紅、哭腔兼聲線沙啞，多次竭力深呼吸、有氣無力及反白眼。談到拍攝感受，煒烈說︰「我咁大個仔都未試過拍戲要喊足10幾個鐘。」羅子溢拍攝這場戲時滿臉淚水，之後演繹被痛症折磨至憔悴的場面、勇敢含淚送別病父的場面，以及痛心地與過去的自己和好一幕，均演出不同程度及形式的傷痛。面對前妻及女兒時，羅子溢又精準地演回憐惜及深愛的狀態，讓善仁成為有血有肉的人。

羅子溢感謝觀眾支持，稱拍喊戲對他來說仍有難度。談到獲觀眾讚演得好，他說︰「其實拍喊戲真係難，需要好多時間培養情緒，我唔係好快就培養到感情嘅人，覺得最緊要投入。監製畀咗好多時間我哋培養情緒，而且呢套劇每個對手都好好，令我好容易投入。」談到與煒烈在醫院內的兩場喊戲，羅子溢坦言是他最喜歡的喊戲之一︰「我喺現實入面已經做咗爸爸，小朋友嘅成長令我覺得時光過得特別快，所以有時對住老人家時會惋惜冇好好把握以前嘅光陰，所以嗰場戲好自然就會真情流露，有種悔疚同傷心，眼淚就會流出嚟，我拍嗰時真係好傷心同個心真係好痛。」

潘善仁長期負面、情緒繃緊，羅子溢表示沒有難抽離角色的問題︰「抽離對我嚟講唔係特別難，因為我心底入面好渴望同自己小朋友玩。咁啱嗰時疫情，我一知道唔會傳染到佢哋，就好快投入番自己身為爸爸嘅世界。」羅子溢預告明芯與善仁在下周劇情中的進展：「好多人覺得善仁同明芯會復合？唔係咁簡單，其實自第15集之後，就會講到去大約6、7年之後嘅時間點，到時我同明芯嘅愛情、人生觀都改變咗好多，咁之後大家再相處到底係愛定需要？」

（即時娛樂）