George@P1X3L首支個人單曲面世 演不羈男孩 自覺唱歌有進步空間 (17:43)

George自覺唱歌方面仍有大很進步空間。（大會提供）

P1X3L成員歐鎮灝（George）推出首支個人單曲《BF》，簡單兩個英文字母，解讀成Best Friend還是Boyfriend，則留待大家揣測。

《BF》由Gordon Flanders負責作曲，與PLAYGROUND 共同編曲，Billy Choi填詞，並由周錫漢監製。型格舞曲加上George耍壞聲線，展示獨特個性，同時帶出在情感攻防戰中｜與對象互相試探心理狀態，如何壓抑內心忐忑，以不羈姿態俘虜對方的心。

《BF》MV故事發生於cyberpunk的時空設定，George在廢墟中睜開眼醒來，發現自己墮進時間迴圈之中，似曾相識的情節不斷重演，為著的就是拯救一眸之緣的那個她。George修補著粗糙時間裝置，一次又一次嘗試回到過去，扭轉既定劇情，即使事與願違亦未有放棄，可惜結局落空，最後孤身回到故事開端的廢墟。

George坦言：「今次出solo好緊張，因為我自覺唱歌仲有好大進步空間，今次錄音相當順利。我好享受整個過程，好多謝Gordon Flanders嘅作曲，Billy Choi嘅詞同埋監製Randy嘅協助。另外，今次對自己出嘅第一個MV，感到非常興奮，收到呢首歌嘅Demo，已經幻想個MV可以有電影感，仲有一種cyberpunk元素，希望各位Fans都鍾意《BF》MV。」

今次MV找來新晉女演員Sheena（陳書昕）擔任女主角，George表示：「我同Sheena係因為拍電影《不赦之罪》而認識，我第一次同佢合作時，已經覺得佢有好特別氣質，能夠Carry唔同角色。今次MV佢扮演角色，係外表壞女孩，但內心純真女仔，我覺得佢將呢個性格反差演繹得非常好，好多謝佢能夠成為MV重要一員。」

（即時娛樂）