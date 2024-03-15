Mayanne小喇叭｜50歲森美談「性能」 爆遭老婆無視 (17:05)

當講到性能力/性慾下降話題時，森美激動說：「係你有得用，但你又冇得用，呢個就係中年危機喇！」（大會提供）

50歲的森美身形和樣貌保養得宜，他笑說：「我最開心就係同BTS一齊『入伍』！」（大會提供）

無綫節目《Mayanne小喇叭》由麥美恩（Mayanne）擔任主持，曾展望（GM）擔任助理主持。今晚（15日）第二集主題是「中佬」，請來森美、火火和劉翁擔任嘉賓。

森美雖已年屆50，但身形和樣貌保養得宜，他笑說：「我最開心就係同BTS一齊『入伍』！」森美對年齡沒有擔憂：「大部分人都係希望得到一句說話，就係『你50喇？唔似喎！』」森美大談「性能」問題，更踢爆火火曾試做「抓龍筋」，火火繪形繪聲描述「抓龍筋」過程，表情包盡出，非常爆笑！

之後講到「中年危機6大徵兆」，包括逃避回家、性能力/性慾下降，以及擔心自己沒有魅力等。當講到性能力/性慾下降話題時，森美激動說：「係你有得用，但你又冇得用，呢個就係中年危機喇！」Mayanne追問：「咁你老婆點算？」森美再激動說：「我恨呀，但我老婆唔理我呀！ 中年危機係你想用，但你老婆唔理你嘛。」講到逃避回家話題時，森美分析指大致分為兩種情况，第一種嫌老婆煩，第二種是沒有家庭地位，他笑說：「每一個年代嘅男人，其實都係唔想返屋企！」

最後講到花生指數最高的「出軌」話題，Mayanne表示外國有統計指，49歲是已婚男士最易出軌年齡，火火認為出軌成本太大，森美認同說：「我唔係天生好忠於太太嘅人，我有時都想曳下，只係成本太大。」劉翁則說：「我太遲去認真（對待）一段感情，差唔多30尾先有呢段感情，我𠵱家仲係蜜月期，如果我出軌呢，我30歲就應該出軌喇。」

（即時娛樂）