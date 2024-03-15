再見‧枕邊人｜吳嘉儀演浮誇花癡千金 最難演繹「郭柏妍式魔音」 (17:52)

吳嘉儀在《再見‧枕邊人》扮演「浮誇花癡千金」，感到開心又難忘，並感謝監製賞識。（大會提供）

阿七還透露揣摩角色時，參照了楊詩敏（蝦頭）在電影《潮性辦公室》的演出。（大會提供）

無綫劇《再見‧枕邊人》昨晚（14日）劇情講述顧晴天（黃智雯飾）獲楊萬森（馬德鐘飾）指派負責「千里尋恩公」專題，替5年前曾被綁架的何氏集團太子女Kandy Ho（吳嘉儀飾），尋找當年助她脫離險境的救命恩人。

Kandy憶述恩公當日駕電單車，並以「公主抱」抱她上車，形容恩公擁韓劇男神「金宇彬」身高、「水行俠」健碩身材，說時更不禁花癡上身，興奮到連扮演私人秘書兼管家的楊證樺，也連番尷尬喝止：「小姐，儀態！」相當搞笑。

惟因恩公全程戴頭盔，未能看清其容貌，Kandy僅記得對方曾接過「大佬」電話，獲晴天鎖定為江湖中人，並託金長勝（羅天宇飾）好友天狗（麥秋成飾）幫忙尋人。另一爆笑點是，Kandy哼出恩公當日電話聆聲，本是尋人關鍵，因Kandy驚人「魔音」演繹，令事件慘變「超級無敵估歌仔」，晴天等人頭都大埋！

今晚（15日）一集，恩公真正身分曝光。尋覓多年終於重遇恩公的Kandy，亦會換上瀏海新髮型，並以公主look悉心打扮會見夢中情人，豈料「恩公」卻被Kandy熱情嚇怕。

吳嘉儀（阿七）在劇中演「浮誇花癡千金」，開心又難忘，並感謝監製賞識；談到拍攝難忘事，阿七一定是電單車場口：「嗰場回憶戲喺我角度suppose係勁浪漫，好似韓劇咁，但喺『恩公』版本，我變咗阻頭阻勢﹑成頭泥嘅女人！今次拍攝超開心，好似一邊睇緊浪漫韓劇，一邊睇緊搞笑港產片。」她憶述該場戲份在鹿頸和新娘潭的彎路取景，笑言回看playback驚見自己狂食風狼狽樣很好笑。

自認唱歌「五音齊全」的阿七，笑言最難演繹「郭柏妍式魔音」，需要靠變聲App學唱走音歌：「我先用奇怪變聲App唱一次《最佳損友》副歌，然後聽完再扮出嚟，大家喺現場笑得好開心！」阿七透露揣摩角色時，參照了詩敏（蝦頭）在電影《潮性辦公室》的演出；服裝方面則主打浮誇用色，包括紫色薄紗傘裙、桃紅色背心裙、印花圖案長裙等，以配合「花癡千金」一角。

（即時娛樂）