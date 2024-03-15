方力申避談會否與葉萱結婚 恬妞有信心新戲票房達5000萬 (18:18)

曾志偉、恬妞、周家怡、方力申等昨晚出席電影《出租家人》慈善場，為福幼基金會籌得40萬元善款。恬妞連日來到戲院謝票，開心見到觀眾喜歡此電影的表情。她說︰「我每次看這套戲都比觀眾哭得厲害。連日來謝票雖然疲倦，但也值得。我不介意繼續謝票，有信心票房去到5000萬。」曾志偉笑言︰「如果票房達5000萬，我提議恬妞『攞跑』，『攞個心出嚟跑』﹗我怕我裸跑會嚇走觀眾。」談到媳婦王敏奕有份主演的劇集《婚後事》獲好評，曾志偉稱未有時間看︰「我有叫兒子捧場。知道這套劇的外界評論度高，可喜可賀。」

方力申日前在社交平台上載泳照，疑將其市值逾億的豪宅曝光，他澄清︰「是誤會，那是屋苑泳池，不是我家的私人泳池。我曾多次表示我的家庭只屬中產，不是有錢人，看我的衣著和駕駛的汽車就知道。我名下的物業位處新界，不是在山頂，市值只是半億，而且我還要供樓！」和女友葉萱感情穩定，他被問到其豪宅何時有女主人時稱不懂回答。

昨天是白色情人節，方力申透露已送花給女友︰「從女生角度看，浪漫永遠不會夠，但我認為已很足夠﹗拍拖時，大家都有要求，相處時不達標也有可愛的地方。」他被追問葉萱可會成為其豪宅女主人時表示︰「說了出來就沒神秘感，我抱順其自然心態。近日有相士指我未來3年不結婚的話就再沒機會，大家期待未來3年吧﹗」

（即時娛樂）