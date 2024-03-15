婚後事｜黎諾懿劇透賴慰玲攜重要東西回歸 王敏奕羅天宇組織家庭 (18:47)

黎諾懿劇透飾演Gina的賴慰玲將攜同十分重要的東西回歸，其角色Davey的事業亦有很大改變。（資料圖片）

劇集《婚後事》將進入結局周，講述劇中各人在6年後故事。黎諾懿今天（15日）與王敏奕、羅天宇到電台宣傳時，劇透飾演Gina的賴慰玲將攜同十分重要的東西回歸，其角色Davey的事業亦有很大改變，王敏奕飾演的Mira與羅天宇飾演的天暉則成為一對並組織家庭。

王敏奕表示丈夫曾國祥不在港未有收看，但為劇集獲得很多正評而戥她高興。談到被封為繼李佳芯之後的最不惹人討厭及最靚小三，她說︰「最重要觀眾看得投入有感覺，大家追劇追得開心，作為演員也開心﹗」黎諾懿讚王敏奕漂亮兼好戲，素顏的樣子依然漂亮。他說︰「看王敏奕與羅子溢那場分手戲，我也感受到她的痛。《婚》劇是我們的第2次合作，覺得她的演技更好更成熟。」

羅天宇談及他在昨晚一集的沙灘「裸跑」戲時說︰「我只為博觀眾一笑，為沉重的劇情帶來輕鬆氣氛。」黎諾懿笑指羅天宇的這場戲不應有Emoji遮掩重要位置︰「如果收視好，羅天宇重演這一幕，真跑一次﹗」亞視前新聞主播曾子晴日前稱《婚》劇未經同意取用其社交網照片，羅天宇說︰「一場誤會，公司已發聲明稱做好一定程序，我沒受事件影響。」

提到《婚》劇在內地的評價比王家衛執導的《繁花》高，王敏奕稱以平常心面對，最重要觀眾看得開心。黎諾懿認為《婚》劇難拍續集，但有意拍成綜藝節目，探討感情和婚姻問題。

（即時娛樂）