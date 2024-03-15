跟衛詩雅「冰釋前嫌」 薛家燕自爆有拖拍 唔諗住再婚 (19:03)

由衛詩雅（Michelle）主理的網上飲食節目《衛食攻略》昨晚（14日）上架，今集請來之前跟Michelle「有少少誤會」的薛家燕任嘉賓，為表誠意，Michelle找來家燕姐的「飯堂」開餐，2人邊說邊食，頓時「冰釋前嫌」。

早前的活動上，家燕姐將Michelle錯認為陳家樂老婆連詩雅，2人合照時，家燕姐還恭喜她有喜，弄得在場人士捧腹大笑。節目甫開始，Michelle裝到神色凝重對家燕姐說：「我哋之前有啲誤會。」家燕姐又向Michelle恭喜：「衛詩雅，恭喜你提名最佳女主角。」Michelle捉實家燕姐雙手錫錫，「多謝你，家燕姐。」家燕姐重提舊事：「哎呀！真係尷尬啦，我仲摸你個肚。」

席間Michelle向家燕姐請教保養秘訣，家燕姐表示湯水及充足睡眠十分重要：「我瞓4、5個鐘就夠㗎啦，但我隨時叉電，我即刻可以瞓到，可能係自細養成。因為我哋好細個入行，嗰陣時最多電影拍，就係嗰啲鑼鼓古裝大戲，未到你嘅時候就瞓，如果瞓醒個頭亂晒，嗰啲梳頭姐姐就鬧㗎，因為佢同你梳到咁好，有陣時古裝花成個鐘整頭㗎嘛，你一下子瞓醒覺又由頭梳過，廠又等緊你，唔怪得佢哋忟嘅，我學慣咗可以瞓覺，但唔會郁。」

Michelle還八卦家燕姐感情生活，家燕姐露出尷尬而不失禮的笑容說：「有拍拖，有人知道我有個朋友仔細過我嘅，咁我梗係好保護關係啦，因為佢唔係我哋呢行，我咁嘅年紀，我唔會諗住再結婚，佢希望想結啦。」家燕姐繼續爆料：「可能人哋想有小朋友，但係我收咗經啦嘛，哈哈，我食咗靜心，吖！真係呀！唔使諗㗎啦嗰啲。」

Michelle乘機向玩Social Media玩到出神入化的家燕姐取經，家燕姐坦言女兒及兒子是自己的團隊：「我個女幫我上連登，我問佢𠵱家潮流興啲乜嘢，我就會盡量去做，好似《Flower》，我啲學生話：『家燕媽媽我哋全部都識跳。』我唔識跳會好瘀㗎嘛，自己又係校監。」

隨後，她過兩招給Michelle，「寄語」不要在廁所瀏覽社交平台：「因為有一次我喺廁所睇facebook，唔小心撳咗live個掣，哈哈！我兩個女，『嘩！媽咪你做乜嘢呀？你做乜喺廁所Facebook live！』嗰刻唔係好多人睇咗啫，我係大頭咁坐喺度，做緊一件好大嘅事！」

不少fans都會送偶像禮物，問到家燕姐收過最名貴禮物，家燕姐坦言收過鑽石、金牌：「有位影迷拎個金牌出嚟話幫我戴起，金牌後面釘個釘，然後佢幫我拮落件衫，但嗰個金係好重，我件衫係雪紡，佢一戴上嚟，我就睇住我件衫撕爛咗。」此外，當年亦流行送銀紙牌：「當然啦，銀紙牌好多，美國最興㗎，用美金，有啲砌心形、有啲砌咗個『燕』字，好多謝佢哋咁支持。」

（即時娛樂）