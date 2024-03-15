炎明熹化身1日限定店長 派咖啡與粉絲共度白色情人節 (19:32)

炎明熹（Gigi）昨天（14日）現身咖啡店化身一日限定店長，即場學沖咖啡兼向歌迷及附近街坊派發200杯免費咖啡。平日有飲咖啡習慣的她未試過用專業手法沖咖啡，當日細心聆聽咖啡師講解每個步驟後，便嘗試親手磨豆、沖泡、打奶、拉花。雖然第一杯製成品的拉花圖案未如理想，Gigi再接再厲，終於成功完成一杯心心圖案拉花咖啡。她品嘗自己的作品後，露出滿意的表情。她說︰「其實我冇學過沖咖啡，但好多時開工前都會飲咖啡提神。中醫話我啲血行得比較慢，飲咖啡可以促進血液循環，但我唔會飲太多。我屋企冇咖啡機，所以今日好開心學多樣技能。」

咖啡店門外等候免費咖啡的人龍愈排愈長，當中約有80位幸運粉絲經預約可以進入店內，品嘗以Gigi歌名或歌詞命名的特別套餐，如「Only for me窩夫」，以及「送我一線穿透的光焙茶拿鐵」等。Gigi說︰「今日係白色情人節，希望可以帶畀大家一種『甜』。無論大家有冇情人，都想藉住今次機會多謝支持我嘅所有人。」

Gigi透露新歌《透光者》MV上架兩星期的網上點擊破100萬，感謝歌迷支持。談到下月的演唱會，她表示因手頭上的工作未完成，暫時未能每天做運動。Gigi說︰「過埋呢幾日應該會好啲。飲食方面，以前我食嘢會好小心，但依家講求食得開心，因為當有工作在身，會自自然然控制到胃口。」

談到早前在社交網為演唱會嘉賓公開收集粉絲意見，她說︰「反應非常熱烈﹗我有細心睇每個留言，有向公司反映部分意見。今次3場演唱會嘅嘉賓，有啲大家有提及過，有啲你哋係冇講過，希望到時可以畀到驚喜大家。」Gigi希望下月完騷後可以留在家的方式獎勵自己︰「我冇乜特別想做嘅事，又唔鍾意出街，能夠喺屋企，休息一吓，已經好滿足。」

（即時娛樂）