霍汶希分享成功之道 自揭普通話「有限公司」曾鬧笑話 (21:17)

英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）日前獲連鎖快餐店邀請，到全新總部演講，分享作為女性成功之道自身經歷。Mani是首位被邀請到該公司的講者，演講前，場地一早坐滿約逾200名員工。

外表剛強的Mani在演講期間發揮幽默感，帶動全場氣氛，令員工捧腹大笑，反應熱烈。不少人的第一份暑期工，都是從該連鎖快餐店開始，Mani從她第一份暑期工說起：「我第一份暑期工係做連卡佛，當時我係最細，畀人恰就梗㗎啦，叫我攞貨就攞貨，我要徒手爬上3層高嘅貨架，啲人永遠都係見到我Pat Pat多，因為我永遠都推緊貨。」

當時Mani已下決心有一番作為，她說：「我好明確同自己講：『我唔理！雖然我今日係咁，但我希望喺呢份工裏面我有好表現，表現到畀我嘅Manager睇，啱啱入行係做緊苦力，但我走嘅時候或者轉行，希望做到嗰行最優秀嗰個人、或者嗰班人！』呢個係我對自己嘅要求。真係唔係講笑，我走嗰年，我做咗1年咋嘛，我係全個Floor嘅第3位，但我賣嘅係Junior fashion、好平嘅嘢，我好開心。」當中的銷售技巧，引來全場大笑：「總之任何人埋嚟，都用盡唇舌，好肥都話好瘦、真係好有氣質，嗰啲呢，就算買個漢堡，人哋唔食牛肉，都話買個嚟睇下。」

Mani自言「唔安分守己」，她以茶水部作比喻：「就算我係做茶水部，我都想管埋廁所部門，係咪都管多幾個部門嘛，可能有朝一日可以管埋廚房，總廚都做埋，我係用呢個理念。當你版圖擴大，你就會自然一級一級咁上。」

她在39歲那年，決定跳出舒適圈，主動申請到內地工作，那年正是她經理人生涯的巔峰時，旗下藝人獲得最多獎、工作量最多的時期。移居北京的第一個星期，她很開心，但1個月後便有抑鬱：「好快就冬天，好凍，嗰陣時北京冇𠵱家咁多嘢食，全部都好油好辣，我肚屙咗1個月。」

她的普通話是「有限公司」，初期發生不少尷尬場面：「有一次食飯，席上全部都係最大嘅4A公司、Magazine入面最大嘅Editor。我對面嗰個係一間4A公司嘅老闆，佢着住一件藍色衫，我又着藍色衫，冇嘢講起上嚟，梗係講自己識講嗰啲國語啦，我就話：『你是不是喜歡男生（藍色）的？』佢擘大咗個口：『是的。』嗰個係男人嚟嘅，原來佢真係鍾意男仔嘅，但佢未出櫃，我真係好尷尬！佢答完之後，我仲要話：『你喜歡男生（藍色）的？我也喜歡男生（藍色）的！』其實我係講你鍾意藍色，我都鍾意藍色，但講咗出嚟就變成你鍾意男人呀？我都鍾意男人呀！嘩！真係瘀到呢！我經歷咗年幾咁嘅生活，唔要面，真係去到乜都唔要面㗎啦。」

她認為去到一個新地方，除了要適應當地環境、融入當地文化，更要學習：「我𠵱家都不斷咁學緊新嘢，好多嘢學！」

在跟員工互動環節中，有員工問到如何Handle或帶領「Gen Z」時，Mani以教女作比喻，她坦言「教女係最難」，Mani表示以前教藝人，藝人的母親十分感謝她，因為藝人都聽她的說話，而不聽他們母親的說話，她說：「呢個年代要認同佢哋之餘，要用啟發方法，我唔會同佢哋講應該做啲乜，我會畀佢哋幾個唔同嘅選擇，但我心裏面當然有一個覺得係最好㗎啦。好似我個女咁，佢唔肯彈鋼琴，佢話：『我唔彈啦。』我話：『小朋友一定要學一個樂器㗎喎，你自己揀啦。』佢話打鼓，打鼓喎，我真係入精神病院。我話：『打鼓都唔錯，但係表姐又拉二胡喎，其實二胡都唔錯、古箏都好嘅，但我覺得拉二胡好適合你，你可以同表姐交流。』要引導佢，等佢講咗出嚟先，最後佢話：『又係喎，咁二胡啦。』我話：『咁你揀㗎喎，以後你要畀心機。』咁佢就拉咗8年啦。路係佢自己揀，你不能揀條路畀佢行，你揀條路畀佢行，佢一定唔行！引導，同埋畀幾樣嘢佢揀，揀完之後，你樂意接受但一切照舊嗰啲呢，用盡自己方法引導佢揀你自己想揀嘅嘢。」全場掌聲四起，演講亦於歡樂氣氛中結束。

（即時娛樂）