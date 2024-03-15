《婚後事》編審黃秉怡「赤裸」探討中年人的愛情 (23:06)

無綫話題劇《婚後事》跳出傳統講故事模式，每集主題清晰，同一件事以不同角色視角作敘述，變得立體兼有討論空間。該劇是監製林肯聯同擔任編審的太太黃秉怡夫妻檔合作，黃秉怡接受《明報》專訪，剖析故事創作、選角，還有「赤裸」的真相。

黃秉怡談到最初《婚後事》構思，她說：「當時韓劇《夫妻的世界》大熱，公司想開一個關於婚姻與離婚的劇。我作為一個媽媽，不太認同一個失婚媽媽，不顧小朋友感受而不停的報復。我哋亦清楚在限預算下，寫實與貼地，效果會更好。在資料蒐集時知道很多離婚故事，是男女各執一詞，覺得對方是加害者。」《婚後事》由此角度出發。

黃秉怡說：「在『愛』這個課題裏，兩個人之間的定義、接受、表達與記憶也會有距離落差，亦導致很多人覺得自己愛錯、受傷，或令人受傷害原因，所以選擇用不同敘述視點去講這個故事。其實玩敘述視點，在文學小說絕對不是新鮮事，亦有劇集『玩』過。不過，我哋相信自己做出嚟的內容、風格是不同的，卒之就係六個主角加小朋友悅悅，以不同角度與視點，去講一個愛情故事。」

黃秉怡稱角色跟情節設定並非來自真實案例，只是抽取劇集最想帶出的要點，例如一段婚姻破裂，原生家庭、兩個人的價值觀跟人生追求很大影響。或離婚故事中，小朋友是最受傷的一方，幾乎無一倖免，都是取其深意。

劇中男女角連場激情戲惹質疑聲音，是否需要「露」太多製造話題？黃秉怡解釋：「此劇很清楚是中年人的愛情故事，不是童話、神話，是edgy、陰暗，沉重的。但不能只寫愛情令人多痛苦、絕望，這樣不會有人睇，要同時寫出愛情令人神往、不能自拔，當中愛同慾，都係不可或缺。個古仔有旖旎、有fantasy，希望觀眾睇到傷心戲覺得傷心，睇到情為主角帶嚟嘅震撼或銷魂時，一樣 recall到自己在現實中體會。這是一個好血淋淋、赤裸裸，既沉溺又陶醉咁去探討中年人愛情戲。」

六個主要角色的牽絆，黃秉怡說：「當局者迷，愛情世界，冇分好人與壞人，以愛之名，每個人都可以係加害者，同時亦係受害者。我哋唔係想突出愛情世界多黑暗，相反，是認清、接受，自己跟對方愛的方式不一樣。如何在黑暗、痛苦或破碎中找到生機。觀眾不一定要認同角色的所作所為，但如果角色所做的可以帶動觀眾思考，可以跟自己和解，跟身邊人和解，更懂得開心，更懂得愛，將會係我跟團隊莫大榮幸。」

欲知專訪詳情，請留意明天（16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）