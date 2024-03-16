梁朝偉余香凝封導演會影帝后 《毒舌大狀》膺最佳電影 (14:23)

梁朝偉、余香凝分別憑電影《金手指》及《白日之下》，在昨晚舉行的「香港電影導演會周年晚宴暨頒獎禮」上奪得「最佳男、女主角」﹗黃子華主演的電影《毒舌大狀》獲頒「最佳電影」；鄭保瑞憑《命案》贏得「最佳導演」；「最佳新演員」及「新晉導演」得主分別是《但願人長久》的謝咏欣及《年少日記》的卓亦謙；林家棟有份主演的電影《第八個嫌疑人》獲得「執委會特別獎」。大會亦追頒「榮譽大獎」予前年離世的羅啟銳導演。

頒發影帝獎項的杜琪峯宣布梁朝偉得獎後說︰「跟梁朝偉認識40年，當日已知佢好勁，估唔到勁得咁犀利﹗」梁朝偉接過獎座後表示︰「多謝導演會，好開心由杜琪峯頒獎畀我，因為佢係第一個對我有最大啟發嘅人。拍《鹿鼎記》時，佢話我個妝唔得，令我有好多啟發。」杜琪峯笑言︰「係你啟發咗我﹗」

余香凝從劉嘉玲手中接過影后獎座時說︰「剛聽到《填詞魂》呢首歌，9年前拍戲嘅回憶全部湧出嚟。我喺追夢過程中遇到好多好人同機會，多謝簡君晋導演相信我結婚生仔後仲可以成為好演員，起用我演呢個角色，冇你冇我。多謝姜大衛，我愛你！我好幸運，遇到好多導演帶我去到不同境界。」余香凝呼籲未曾合作的導演找她演出，自我介紹是「新生代演員余香凝」。

導演會向前年離世的羅啟銳導演追頒「榮譽大獎」，並由張婉婷代領。負責頒獎的岑建勳哽咽着說︰「羅啟銳今日獲得大家認同，無言感激，佢一定好開心﹗」張婉婷上台後與岑建勳擁抱，岑建勳忍不住流淚。張婉婷說︰「代表羅啟銳多謝合作過嘅人，包括每部戲嘅老闆、演員、工作人員等。同佢哋合作係我哋嘅榮幸，佢永遠都會記得。多謝鬧過我哋同鼓勵過我哋嘅觀眾、影評人、網絡人同作家等，冇佢哋鞭策同鼓勵，佢唔會行到呢一步。多謝導演會頒呢個獎畀羅啟銳，對佢嚟講好珍貴，因為係同行畀佢嘅肯定、懷念同欣賞。我會將獎項放喺屋企佢嘅神枱上，同佢講『羅啟銳，你終於正式上咗神枱啦』﹗」

「新晉導演」卓亦謙多謝《年少日記》監製爾冬陞在他困難時伸出援手、失落時給予安慰、鬆懈時就叫他「收皮」。「最佳新演員」謝咏欣多謝《但願人長久》導演在旺角執她回來，她同時感謝所有演員令她更相信自己的角色。

（即時娛樂）